W Pensylwanii od początku roku odnotowano już 393 przypadki odry. W całych Stanach Zjednoczonych potwierdzono natomiast 2777 zakażeń – to więcej niż w całym 2025 roku, kiedy zanotowano 2289 przypadków.

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Niska wyszczepialność w hrabstwie Lancaster

Do zgonów doszło w hrabstwie Lancaster, gdzie poziom wyszczepienia dzieci przeciwko odrze pozostaje wyraźnie poniżej wartości uznawanej za konieczną do skutecznego ograniczania transmisji wirusa.

Według danych służb zdrowia szczepienie przeciwko odrze otrzymało około 85 proc. dzieci w wieku przedszkolnym. Dla uzyskania tzw. odporności populacyjnej potrzebny jest poziom około 95 proc. Wysoka wyszczepialność ma znaczenie nie tylko dla osób zaszczepionych, ale także dla tych, które z powodów zdrowotnych nie mogą przyjąć szczepionki.

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„Moje najgłębsze wyrazy współczucia kieruję do bliskich osób, które muszą zmierzyć się z tą niewyobrażalną stratą” – przekazała sekretarz zdrowia Pensylwanii Debra Bogen.

Jak dodała, ponieważ odra przez ponad trzy dekady była w Pensylwanii w dużej mierze wyeliminowana, wiele osób nie zna tej choroby i może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być jej konsekwencje.

Stanowe służby zdrowia przypominają, że najlepszą ochronę przed zachorowaniem i powikłaniami zapewnia szczepionka MMR, chroniąca przed odrą, świnką i różyczką.

W USA odra wraca na dużą skalę

Problem nie dotyczy wyłącznie Pensylwanii. W 2025 roku w Teksasie zmarło dwoje niezaszczepionych dzieci podczas epidemii, która objęła ponad tysiąc osób, przede wszystkim dzieci.

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Rosnąca liczba zachorowań w USA wiązana jest m.in. ze spadkiem poziomu wyszczepienia oraz coraz większym sceptycyzmem części społeczeństwa wobec szczepień. Amerykańskie władze zalecają dzieciom przyjęcie dwóch dawek szczepionki MMR między pierwszym a szóstym rokiem życia. Według danych dotyczących jej skuteczności dwie dawki zapewniają około 97 proc. ochrony przed odrą.

Administracja Trumpa zmienia politykę szczepień

Wzrost liczby zachorowań następuje w czasie zmian w amerykańskiej polityce dotyczącej szczepień dzieci. Na początku sierpnia prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze przewidujące ograniczenie liczby szczepień zalecanych dzieciom. Dokument rekomenduje również rozdzielenie szczepionki MMR na trzy osobne preparaty.

Zmiany są częścią szerszej przebudowy polityki szczepień prowadzonej przez sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr. W ciągu ostatniego roku podejmował on działania zmierzające m.in. do zmiany kalendarza szczepień dzieci. Część wprowadzanych przez niego zmian została wcześniej zablokowana przez sąd federalny.

Kennedy, który od lat wyraża sceptycyzm wobec szczepień, wysyłał w sprawie MMR niejednoznaczne sygnały. Z jednej strony popierał stosowanie tej szczepionki, z drugiej powtarzał niepotwierdzone informacje dotyczące jej bezpieczeństwa.

USA mogą stracić status kraju wolnego od odry

Stany Zjednoczone mogą w tym roku utracić status państwa, które wyeliminowało odrę. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta w listopadzie przez odpowiedni panel ekspertów.

Status ten oznacza, że choroba nie jest stale obecna w populacji, choć sporadyczne przypadki mogą pojawiać się w wyniku zakażeń przywiezionych z innych krajów.

W ubiegłym roku status kraju, w którym odra została wyeliminowana, straciła Kanada.