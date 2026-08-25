Szwecja chce przejąć nieruchomość należącą do obywatela Rosji, położoną tuż przy strategicznej bazie marynarki wojennej. Sztokholm uznał, że jej lokalizacja może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Szwecji i NATO.

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Rosyjska nieruchomość przy bazie szwedzkiej marynarki

Siły zbrojne Szwecji we wtorek złożyły wniosek o wywłaszczenie nieruchomości należącej do osoby z rosyjskim obywatelstwem. Willa znajduje się przy wejściu do bazy marynarki wojennej pod wyspą Muskoe, na południe od Sztokholmu, co uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Wojsko podkreśliło w komunikacie, że działka na wyspie - jedyna, do której armia obecnie nie ma dostępu - „oferuje wyjątkowe warunki do wzmocnienia obrony bazy Muskoe, zwłaszcza przed dronami”.

Szef sztabu, gen. Carl-Johan Edstroem, zaznaczył że „posiadanie nieruchomości przez osobę z rosyjskim obywatelstwem nie sprzyja Szwecji ani NATO, jest za to korzystne dla Rosji”. Przypomniał, że wyzwaniem jest rozwój stosowanych przez Rosję dronów, zarówno powietrznych, jak i morskich.

Rosyjski biznesmen kupił dom przy bazie

O kontrowersjach związanych z posiadaniem nieruchomości przez obywatela Rosji pisały wcześniej media. Powiązany z Kremlem rosyjski biznesmen Stanisław Aleszczenko, posiadający również paszport cypryjski, w 2017 r. kupił dom z działką przy linii brzegowej w archipelagu sztokholmskim na wyspie Muskoe. Pod jej skałami znajduje się tajna w okresie zimnej wojny baza szwedzkiej marynarki wojennej. W 2019 r. siły zbrojne Szwecji powróciły w to miejsce.

Jak podało Szwedzkie Radio, sąd nakazał Rosjaninowi zapłatę 700 mln koron (ok. 64 mln euro) należnego podatku. Mężczyzna utrzymywał, że nie mieszka w Szwecji. Formalnie nieruchomość, rozbudowana do powierzchni 600 m kw., należy do jego żony Tatiany Sazonowej. Kobieta w rozmowie z mediami twierdziła, że nie wiedziała, że dom znajduje się przy obiekcie wojskowym.

Baza Muskoe była tajnym obiektem wojskowym

Marynarka wojenna opuściła bazę w Muskoe w 2004 roku, gdy szwedzkie władze zdecydowały o zmniejszeniu wydatków na wojsko, co argumentowano spadkiem poziomu zagrożenia. We wnętrzu skał utrzymywano działania związane z obronnością, m.in. funkcjonowała tam stocznia prowadzona przez koncern zbrojeniowy Saab. Baza pozwala okrętom wpłynąć do jej wnętrza, dzięki czemu są niewidoczne z powietrza.

Wyspa połączona jest z lądem tunelem, z którego korzysta także ludność cywilna.

Szwecja szuka nowych narzędzi przeciw zagrożeniom

Rząd Szwecji w czerwcu zlecił sędziemu Sądu Najwyższego sporządzenie ekspertyzy na temat prawnych możliwości przejmowania przez skarb państwa należących do cudzoziemców obiektów w pobliżu baz wojskowych.

Minister obrony Pal Jonson mówił wówczas o „nowych narzędziach, w przypadku podejrzenia wykorzystywania nieruchomości np. do planowania sabotażu lub szpiegowania”.