Trzej nastolatkowie okradli plażowiczów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach, zabierając m.in. 20-gramową sztabkę złota. Gdy następnego dnia pochwalili się łupem starszym kolegom, zostali przez nich napadnięci i okradzeni.

Reklama Reklama

Kradzież na plaży w Czechowicach. Zniknęła sztabka złota za 11 tys. zł

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach. Sprawcy wykorzystali chwilową nieuwagę plażowiczów i ukradli pozostawione bez opieki rzeczy osobiste.

Łupem padły telefony komórkowe, dokumenty, gotówka oraz przechowywana w portfelu sztabka złota o wadze 20 gramów i wartości około 11 tys. zł.

Kryminalni z IV Komisariatu szybko ustalili, że z kradzieżą mogło mieć związek trzech nieletnich w wieku 12, 13 i 16 lat.

Pochwalili się łupem. Starsi koledzy użyli przemocy

Następnego dnia dwunastolatek i szesnastolatek spotkali się w centrum Gliwic ze starszymi kolegami.

Jak przekazała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, gdy młodsi nastolatkowie pokazali skradzione przedmioty, sytuacja gwałtownie się zmieniła.

– Starsi nastolatkowie, gdy tylko dowiedzieli się, że młodsi chłopcy mają przy sobie cenne przedmioty, użyli wobec nich przemocy, zabierając im skradzioną wcześniej gotówkę oraz sztabkę złota. W ten sposób nieletni złodzieje sami stali się ofiarami rozboju – poinformowała policjantka.

Policja zatrzymała sześć osób i odzyskała całe mienie

Śledczy zatrzymali dwóch 17-latków podejrzanych o rozbój oraz 18-latka, który – wiedząc, że złoto pochodzi z przestępstwa – pomagał w sprzedaży sztabki. Policjanci odzyskali całe skradzione mienie.

Zatrzymano również trzech nieletnich sprawców pierwotnej kradzieży. Dwaj z nich – 12- i 16-latek – zostali ujęci trzy dni po zdarzeniu. Ich 13-letni wspólnik wpadł dwa dni później na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży sklepowej w Gliwicach.

Jakie konsekwencje grożą zatrzymanym?

Dwaj 17-latkowie usłyszeli zarzuty rozboju, za który grozi kara do 15 lat więzienia. 18-latek odpowie za paserstwo umyślne, zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Cała trójka została objęta dozorem policji.

Sprawa trzech nieletnich trafi natomiast do sądu rodzinnego, który zdecyduje o zastosowaniu wobec nich środków wychowawczych lub poprawczych.