Według rosyjskich mediów amerykański samolot transportowy C-17A o numerze 07-7181 i znaku wywoławczym RCH4555 miał pojawić się na lotnisku Wnukowo w Moskwie.

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C-17A z USA przez Rygę do Moskwy

Z publicznie dostępnych informacji dotyczących trasy maszyny wynika, że 23 sierpnia samolot miał wystartować z Charleston w Karolinie Południowej, następnie polecieć do bazy Joint Base Andrews w pobliżu Waszyngtonu, a później do Rygi.

We wtorek rano maszyna opuściła Rygę. Jej dalszy kierunek nie był publicznie wskazany. Następnie pojawiły się informacje o jej lądowaniu w Moskwie.

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Tajemniczy pasażerowie w Moskwie. Nie wiadomo, kto był na pokładzie

Na razie nie wiadomo, kto znajdował się na pokładzie amerykańskiego samolotu ani jaki był cel jego wizyty w rosyjskiej stolicy.

Szczególne zainteresowanie wzbudza fakt, że maszyna wcześniej pojawiła się w Joint Base Andrews. To jedna z najważniejszych amerykańskich baz wykorzystywanych przez lotnictwo rządowe i prezydenckie.

Stacjonujące tam samoloty obsługują m.in. loty Air Force One, a także transport członków administracji, generałów, specjalnych wysłanników oraz innych oficjalnych delegacji.

Kreml: nie mamy informacji o amerykańskim samolocie

Do doniesień odniósł się Kreml. We wtorek rosyjskie władze przekazały, że nie mają informacji dotyczących amerykańskiego wojskowego samolotu transportowego, który miał wcześniej tego dnia wylądować na Wnukowie.

Zełenski widzi okno na zakończenie wojny

Informacje o nietypowym locie pojawiają się w czasie, gdy Kijów sygnalizuje możliwość wznowienia wysiłków na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że widzi szansę na amerykańskie pośrednictwo w zakończeniu konfliktu do końca lata 2027 roku. Ukraina przygotowała wraz z przedstawicielami USA i Europy jednostronicowy dokument z propozycjami, który ma zostać przedstawiony Moskwie.

Jednym z elementów planu ma być zawieszenie broni. Drugim jest wcześniej omawiana przez Amerykanów propozycja utworzenia w ukraińskiej części Donbasu specjalnej strefy ekonomicznej administrowanej przez stronę trzecią.

– Zawiera jeden z pomysłów dotyczących zawieszenia broni – to jest główny punkt. Druga część dotyczy tego, co Amerykanie zaproponowali w sprawie wolnej strefy ekonomicznej – powiedział Zełenski dziennikarzom.

Ukraina przygotowała propozycje dla USA i Europy

Zełenski ocenił, że okno możliwości zakończenia wojny obejmuje okres od szczytu G20 w USA w grudniu tego roku do końca lata 2027 roku. W jego ocenie znaczenie ma także zbliżająca się kampania przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w 2028 roku.

Wcześniej, na początku sierpnia, ukraiński prezydent informował, że Kijów przekazał amerykańskim negocjatorom propozycje dotyczące zakończenia wojny z Rosją.

Rozmowy pokojowe prowadzone pod przewodnictwem USA załamały się wcześniej w tym roku. Ukraina odrzuciła rosyjskie żądania dotyczące przekazania kolejnych terytoriów, a uwagę Waszyngtonu w coraz większym stopniu pochłaniał konflikt z Iranem.

Donbas i rola NATO. To może być kolejny etap rozmów

Trzecim elementem propozycji, o którym mówił Zełenski, ma być określenie roli Unii Europejskiej i NATO oraz tego, co Ukraina jest gotowa zrobić, aby doprowadzić do porozumienia.

– Te trzy idee, o których wspomniałem, nie są wyłącznie ukraińskimi pomysłami – podkreślił Zełenski. Jak wyjaśnił, zostały one opracowane wspólnie z Amerykanami i Europejczykami, a część z nich wywodzi się z wcześniejszych rozmów amerykańskich negocjatorów z Ukrainą i Rosją.

Moskwa deklaruje z kolei gotowość do wysłuchania nowych propozycji dotyczących zakończenia konfliktu, ale muszą one uwzględniać „realia na ziemi”.

Jednym z głównych celów Rosji pozostaje zdobycie pozostałej części Donbasu. Rosyjskie wojska próbują obecnie posuwać się w kierunku ukraińskiego pasa umocnionych miast na wschodzie kraju.