O ataku poinformowały telewizja San Marino, a także lokalne włoskie gazety z Bolonii: „Il Resto del Carlino” oraz „Corriere di Romagna”.

Reklama Reklama

Pożar na pokładzie i akcja ratunkowa. Masowiec San Marino trafiony przez drony

Według mediów statek, na którego pokładzie znajdowała się 23-osobowa międzynarodowa załoga, został trafiony, gdy znajdował się na wodach w pobliżu portu w Noworosyjsku. Dwóch rannych syryjskich marynarzy przewieziono do szpitala; ich stan zdrowia nie zagraża życiu. Załoga natychmiast uruchomiła procedury awaryjne i ugasiła płomienie.

Statek opuścił już port i odpłynął w kierunku Turcji.

Strategiczny port na celowniku

Noworosyjsk jest obecnie główną bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. W 2022 r. Rosja wycofała tam większość okrętów z bazy w Sewastopolu na okupowanym Krymie w obawie przed ukraińskimi atakami rakietowymi i dronowymi, także z wykorzystaniem dronów morskich.

W minioną środę, 12 sierpnia, rosyjski gigant zbożowo-logistyczny Demetra-Holding oznajmił, że ukraińskie drony uszkodziły terminal zbożowy w Noworosyjsku, należący do tej firmy. Anonimowe źródła znające szczegóły sprawy poinformowały w rozmowie z agencją Reutera, że obiekt ten „wstrzymał działalność” i trwa szacowanie skali strat.

Również w środę brytyjski dziennik „Financial Times” powiadomił, powołując się na ukraińskich urzędników, że władze w Kijowie wstrzymały ataki dronowe na tankowce z ropą naftową, korzystające z portu w Noworosyjsku. Decyzja ta miała zapaść po prośbie wiceprezydenta USA J. D. Vance'a.