To była demonstracja siły militarnej, połączona z wzmacnianiem tożsamości narodowej i legitymizacją władzy oraz wzmocnieniem morale. Polskie władze akcentują funkcję, która ma integrować naród pod barwami biało-czerwonymi i wzmacniać poczucie wspólnoty. Na to wskazywał prezydent Karol Nawrocki.

Nie ma co ukrywać, że to także okazja do budowania pozytywnego obrazu sił zbrojnych. I podziękowania dla społeczeństwa za wysiłek związany z ponoszeniem kosztów budowy silnej armii. To akcentował premier Donald Tusk w Gdyni. Ktoś mógłby się zżymać, że to była także promocja unijnej pożyczki SAFE – pod takim hasłem maszerowały służby mundurowe. Ale czy nie wynikało to z konieczności i nieumiejętności pozyskania przez państwo innych środków? Obietnice w tym zakresie nie zostały spełnione przez prezydenta Karola Nawrockiego.