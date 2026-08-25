W piątek 28 sierpnia w Międzyrzeczu (Lubuskie) odbędzie się ostatnie pożegnanie śp. senatora RP, gen. Mirosława Różańskiego. Generał zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 63 lata.

Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w piątek o godz. 13 w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a na godzinę 14 zaplanowano uroczystość pogrzebową na Cmentarzu Komunalnym w tym mieście.

Jak napisano na klepsydrze, zgodnie z wolą zmarłego, rodzina prosi o nieskładanie na jego grobie kwiatów, a zamiast tego o przekazanie drobnych kwot na cele charytatywne. Informacja o pogrzebie została we wtorek zamieszczona na profilu generała na platformie X.

Kim był gen. Mirosław Różański?

Mirosław Różański urodził się 1 grudnia 1962 r. w Głogowie. Przez większość dorosłego i zawodowego życia był związany z woj. lubuskim, mieszkał w pobliżu Międzyrzecza. Od pięciu lat zmagał się z chorobą nowotworową krwi. Był żonaty, miał troje dzieci.

Różański służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1986 r., a zakończył w 2017 r. w stopniu generała broni na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którym był od 2015 r. Był współtwórcą obecnie funkcjonującego systemu dowodzenia polską armią.

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Przed związaniem się z Dowództwem Generalnym RSZ, gen. Różański był oficerem wojsk zmechanizowanych. Dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku, a w sierpniu 2009 r. został dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Pierwszy stopień generalski – generała brygady – otrzymał w 2005 r., będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów Wojska Polskiego.

Działalność społeczna i kariera polityczna

Po odejściu z Wojska Polskiego gen. Różański powołał Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. W 2020 r. wszedł w skład sztabu Szymona Hołowni, kandydującego w wyborach prezydenckich.

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W 2023 r. gen. Różański jako reprezentant Trzeciej Drogi dostał się do Senatu, gdzie objął funkcję szefa komisji obrony. Od marca br. wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum. Był senatorem z okręgu nr 20 obejmującego centralną część województwa lubuskiego z Zieloną Górą. 