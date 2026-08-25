Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia i południowa Europa są w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pogodę na pozostałym obszarze kontynentu kształtuje wyż z centrami nad Morzem Norweskim, południowym Bałtykiem i południowo-wschodnią Ukrainą. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, jedynie krańce północno-wschodnie kraju pozostają jeszcze w zasięgu zatoki, związanej z niżem znad północnej Rosji. Napływa chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południu i południowym zachodzie Polski nieco cieplejsze.

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Prognoza pogody na wtorek. W tych regionach możliwe deszcze i burze

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże i tam okresami opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 21 st. C w centrum do 24 st. C na północnym zachodzie; chłodniej w kotlinach karpackich: około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie przejściowo porywisty, wschodni i północno-wschodni, tylko na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i południowym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum i w obszarach podgórskich, do 12 st. C na zachodzie; nad samym morzem miejscami do 15 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, na północnym wschodzie również północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/godz.

W środę na termometrach maksymalnie 24 st. C, ale już niedługo wrócą upały

W środę zachmurzenie małe, na wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu okresami opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym wschodzie, około 22 st. C w centrum do 24 st. C na zachodzie i w południowej części kraju; chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat, lokalnie około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie przejściowo porywisty, wschodni i północno-wschodni. W Bieszczadach początkowo porywy wiatru do 55 km/godz.

W czwartek w całym kraju zrobi się nieco cieplej. Na termometrach maksymalnie od 18 st. C na krańcach południowych do 25 st. C na południu i południowym zachodzie. W piątek jeszcze cieplej. Od 22 st. C na krańcach południowych do nawet 30 st. C miejscami na południu.

Pogoda w Warszawie. Możliwe silne zamglenia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st. C. Lokalnie silne zamglenia. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W środę w stolicy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.