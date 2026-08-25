Do wypadku na trasie S8 w kierunku Wrocławia doszło we wtorek ok. godz. 4.20 na wysokości miejscowości Czerniewice w pow. tomaszowskim w woj. łódzkim.

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Tragiczny wypadek na S8. Dwaj mężczyźni zginęli podczas wymiany koła

Jak poinformowała PAP asp. szt. Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji, z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwaj mężczyźni zginęli podczas wymiany koła. W wypadku uczestniczyły dwa samochody ciężarowe i bus.

– Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się, aby wymienić koło. Dojechali do niego jego dwaj znajomi podróżujący Fordem Transitem, aby pomóc mu przy awarii. Kiedy mężczyźni wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo. Śmierć na miejscu ponieśli 34-letni kierowca piaskarki oraz 65-latek, który przyjechał, aby pomóc w wymianie opony – przekazała.

Utrudnienia na S8. Droga będzie zablokowana do godz. 11

Z powodu obrażeń do szpitala w Tomaszowie Maz. trafił także 42-letni mężczyzna obecny na miejscu wypadku, a wcześniej podróżujący busem.

Kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy.

S8 w miejscu wypadku, czyli między węzłami Czerniewice i Lubochnia, może być zablokowana do ok. godz. 11. Utrudnienia są związane z koniecznością opróżnienia cysterny wypełnionej ok. 30 tonami piasku.

Wyznaczono objazd dla kierowców

Policja wyznaczyła objazd przez miejscowości Czerniewice, Lechów i Emilianów.