Do wypadku doszło we wtorek 11 sierpnia około godz. 1.30 na skrzyżowaniu ulic Marszewskiej i gen. Józefa Hallera w Pleszewie (woj. wielkopolskie). Zderzyły się tam Mercedes Sprinter i samochód ciężarowy Mercedes z naczepą.

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Tragiczny wypadek na DK12 w Pleszewie. Dwie osoby nie żyją

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

W tym momencie drogą krajową nr 12 w kierunku Kalisza jechała ciężarówka Mercedes z naczepą, prowadzona przez 30-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W tym momencie drogą krajową nr 12 w kierunku Kalisza poruszał się samochód ciężarowy Mercedes z naczepą, którym kierował 30-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Doszło do zderzenia obu pojazdów – opisuje w rozmowie z portalem pleszew.naszemiasto asp. szt. Monika Lis-Rybarczyk z zespołu prasowego pleszewskiej policji.

W wyniku zderzenia kierowca busa zginął na miejscu. Jego 27-letni pasażer został w stanie ciężkim przewieziony do szpitala w Pleszewie. Mimo udzielonej pomocy medycznej zmarł.

Kierowca ciężarówki po zderzeniu zjechał z drogi i uderzył w znajdujący się w pobliżu niezamieszkały budynek.

Ciężarówka wbiła się w budynek. Służby sprawdzają konstrukcję

Na miejscu pracowali strażacy oraz przedstawiciele Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którzy oceniali stan techniczny konstrukcji i sprawdzali, czy budynek nie grozi zawaleniem.

– Busem podróżowały trzy osoby, w ciężarówce była jedna osoba. W wyniku zderzenia z innym pojazdem, ciężarówka uderzyła w niezamieszkały budynek – informował starszy brygadier mgr Roland Egiert, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na miejscu początkowo pracowało pięć zastępów straży pożarnej. O godz. 8 rano wciąż działały cztery zastępy, które sprawdzały stan techniczny pustostanu.

DK12 w Pleszewie zablokowana. Wyznaczono objazdy

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 12. Droga została zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.

Kierowcy jadący od strony Jarocina są kierowani na rondzie im. Stanisława Mikołajczyka na DK11. Z kolei dla kierujących od strony Kalisza wyznaczono trasę przez ul. Wschodnią do DK11.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Kierowcy powinni liczyć się z ograniczeniami w ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Marszewskiej i gen. Józefa Hallera.

Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii

Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać m.in. dokładny przebieg zdarzenia oraz przyczyny, dla których kierowca busa nie zatrzymał się przed znakiem STOP.