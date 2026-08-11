Spółka SGI zadebiutowała w lipcu na Catalyście, do obrotu weszły obligacje uplasowane w grudniu 2025 r., o wartości 60 mln zł. Czy z rynkiem długu korporacyjnego wiążecie długofalowe plany?

SGI to firma rodzinna i domy maklerskie od dawna sugerowały nam wyjście na rynek długu. Chodziło o zdywersyfikowanie źródeł finansowania naszej działalności, aby móc reagować na nadarzające się możliwości inwestycyjne. Na rynku warszawskim konkurujemy o grunty z największymi deweloperami i pozyskując dodatkowy kapitał, możemy zabezpieczyć bank ziemi oraz finansować koszty projektów. Emisja obligacji była więc kolejnym krokiem w rozwoju grupy SGI. Początkowo rozmawialiśmy o emisji rzędu kilkunastu milionów złotych, ale stwierdziliśmy, że mamy na tyle dobry bilans, że możemy przeprowadzić emisję większą, bardziej zauważalną.

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Łączna wartość obligacji wynosi 60 mln zł. Sukces naszej emisji, który potwierdzają niska marża oraz wysoki procent redukcji, pokazuje zaufanie inwestorów. Dzięki emisji pozyskaliśmy środki m.in. na zakup atrakcyjnej działki w Warszawie.

Z kolejną emisją wyjdziemy pewnie bliżej terminu zapadalności obecnej serii, czyli w 2028 r., może w 2027 r. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek gruntów. W tej chwili budujemy wyłącznie w Warszawie i działek do szybkiej zabudowy jest bardzo niewiele, grunty mają albo skomplikowany stan prawny, wymagający uregulowania, albo oczekiwany jest od deweloperów wkład w sfinansowanie infrastruktury – budowy dróg czy kanalizacji.

Kilka lat temu zapadła decyzja, żeby budować mieszkania tylko w Warszawie, co spowodowało duże wahania sprzedaży. W latach 2015-2017 był to rząd wielkości 630-750 lokali, w przejściowych latach 2020-2022 poniżej 100, a w mocno już „warszawskich” latach 2023-2025 był to rząd 200-250 mieszkań. Jaki pułap chcecie osiągnąć w stolicy?

To, ile mieszkań sprzedają poszczególni deweloperzy, nie jest miarodajne. Proszę zwrócić uwagę, że działamy w takim segmencie rynku, że średnia cena lokalu to 1,2-1,3 mln zł, czyli znacznie większa niż u warszawskich liderów sprzedaży. Wyróżnia nas to, że sprzedajemy większe mieszkania, o średniej powierzchni 65 mkw., celujemy w zupełnie innego klienta. W 2026 r. liczymy na sprzedaż ok. 300 mieszkań, może więcej, również o średniej jednostkowej wartości 1,3 mln zł. W ofercie mamy również domy na Wilanowie, które kosztują 3,6-5,5 mln zł.

Biorąc pod uwagę harmonogram inwestycji, w 2027 r. liczymy na sprzedaż 400 lokali. Powiedziałbym, że SGI to organizacja zaprojektowana, by sprzedawać 450-500 mieszkań rocznie.

Deweloperzy skupiają się raczej na budownictwie wielorodzinnym. Czy będziecie budować więcej domów?

W najbliższym czasie nie. Akurat mieliśmy odpowiednie działki, żeby zrealizować dwa projekty willowe. Zamierzamy koncentrować się na segmencie wielorodzinnym.

Warszawa to oczywiście największy rynek mieszkaniowy i najodporniejszy na wahania koniunktury. W tej chwili jest nawet rynkiem sprzedającego – choć słyszymy, że w Polsce jest rekordowa oferta lokali, w tym duży odsetek gotowych. To jednak także rynek bardzo konkurencyjny i trudny pod względem pracy administracji. Czy interesuje was wyjście do „obwarzanka”?

Rozważamy inwestycje w dobrze skomunikowanych ze stolicą miejscowościach. Oczywiście, projekty musiałyby mieć sensowną skalę, najlepiej umożliwiać budowę w 2-3 etapach, łącznie 200-400 mieszkań.

W naszej ofercie nie mamy praktycznie lokali gotowych – to pojedyncze mieszkania czy domy. W sprzedaży mamy ok. 300 lokali i na przełomie tego i przyszłego roku planujemy zwiększyć ofertę o kilka projektów – to będzie dodatkowo ok. 400 mieszkań. Czekamy na pozwolenia na budowę, to inwestycje zgodne z planami miejscowymi, a nie na „wuzetkach”, gdzie dodatkowo zobowiązaliśmy się do inwestycji w infrastrukturę.

Czy sprzedajecie mieszkania w stanie deweloperskim? Czy klienci są zainteresowani kupowaniem lokali wykończonych?

Sprzedajemy mieszkania głównie w standardzie deweloperskim, niemniej chcemy rozwijać ofertę mieszkań wykończonych, ze stałymi elementami zabudowy, jak kuchnia i łazienka. To pozwala nabywcom mieszkań na wynajem szybciej wprowadzić lokal na rynek. Widzimy też, że część kupujących na własne potrzeby jest zainteresowanych taką ofertą. To dla nabywców oszczędność czasu i nerwów, a także pieniędzy – bo jako duży podmiot mamy inne ceny materiałów niż nabywcy detaliczni. Czerpiąc doświadczenie z zagranicznych rynków, nie będziemy oferować bardzo rozbudowanych, zróżnicowanych pakietów. Na Zachodzie nawet bardzo drogie mieszkania wykańczane są w sposób bardzo jednolity i podstawowy. Indywidualnego sznytu nabywcy nadają sobie meblami, dodatkami. Co istotne, wykończenie chcemy robić sami. Wielu deweloperów oferuje pakiety, których wykonawcami są podmioty zewnętrzne. Obecnie wykańczamy pojedyncze mieszkania w kilku naszych inwestycjach oraz kilka domów.

Czy macie własne generalne wykonawstwo?

Działamy dwutorowo. Przy większych projektach podpisujemy umowy z generalnymi wykonawcami. Mniejsze projekty obsługuje nasz wewnętrzny dział realizacji, który pakietuje prace budowlane.

Czy na deskach kreślarskich macie już projekty z obowiązkowymi MDS-ami, miejscami doraźnego schronienia? Czy to mocno wpłynęło na koszty, czy to jednak trochę mit?

Dwa projekty z MDS-ami – na Ursusie i Mokotowie – znajdują się wśród wspomnianych inwestycji, które mają wejść do oferty na przełomie tego i przyszłego roku. Na pewno jest nieco drożej i potrzeba jeszcze więcej czasu na przygotowanie i zaprojektowanie inwestycji. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo są już głosy, żeby nie budować prostych MDS-ów, tylko bardziej schrony – to już na pewno mocno wpłynęłoby na koszty.