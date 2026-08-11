Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal cała Europa, w tym Polska, znajduje się w obszarze rozległego wyżu z centrum w rejonie Morza Północnego. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kontynentu oddziałuje zatoka niżu znad Finlandii. Na południu i południowym wschodzie kraju zaznacza się odsuwający się front chłodny. Z północnego zachodu napływa powietrze polarne morskie, wypierając powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które obecne jest jeszcze nad południowo-wschodnią częścią kraju.

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Pogoda we wtorek. W tych regionach możliwy deszcz

We wtorek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 18 st. C na północy, około 22 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu do 60 km/h, północno-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane i duże, i tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na północnym wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 9 st. C do 14 st. C. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, około 8 st. C. Wiatr na północy kraju słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze słaby, z kierunków północnych, miejscami zmienny.

Prognoza pogody na środę. Najchłodniej w górach i nad morzem

W środę w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, a w północno-wschodniej umiarkowane i duże, i tam możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 19 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty, z kierunków północnych.

Pogoda w Warszawie we wtorek i w środę. Maksymalnie na termometrach 24 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni oraz północny.