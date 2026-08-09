Klacz Epiforana ze stadniny w Michałowie została uznana w niedzielę za najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy młodszych. W pokazie zaprezentowano ok. 120 koni.

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Po południu w stadninie w Janowie Podlaskim rozpocznie się aukcja koni arabskich Pride of Poland.

Wyniki 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi

W otwarciu finałowego dnia czempionatu uczestniczyła m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej zdaniem polski koń arabski jest naszym dziedzictwem i dumą, bo cała tradycja Polski związana jest z jego historią. – Cieszę się, że dzisiaj w tym miejscu powstaje nowa jakość, nowa organizacja, budowanie nowej marki. Hodowla koni wymaga miłości i profesjonalizmu, to wszystko znajduje się w tym miejscu. Są tu najlepsi ludzie, którzy wiedzą, co robić, żeby rodziły się tak wspaniałe, piękne konie i cieszyły nas swoją urodą, odwagą i szybkością – powiedziała Kidawa-Błońska.

Najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi została 2-letnia siwa klacz Epiforana z michałowskiej stadniny. Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy młodszych (czyli dwu- i trzyletnich).

Zaś Czempionat Polski klaczy starszych wygrała Ekarosa ze stadniny w Michałowie. Czempionką klaczy rocznych została Paralia ze stadniny w Janowie Podlaskim.

Czempionem Polski ogierów starszych został Ptolemeusz ze stadniny w Michałowie. Tytuł Czempiona Polski ogierów młodszych zdobył Dytwin ze stadniny w Michałowie, natomiast Czempionem Polski ogierów rocznych został Porfirio z janowskiej stadniny.

Sędziowie ocenili 120 koni ze stadnin państwowych i prywatnych

48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi trwał trzy dni w stadninie w Janowie Podlaskim. Do tegorocznego pokazu zgłoszono ok. 120 koni, zarówno ze stadnin państwowych – w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce – jak i należących do prywatnych właścicieli. Międzynarodowe jury oceniało konie w 15 klasach, w zależności od wieku – osobno klacze, osobno ogiery. Sędziowie oceniali typ, głowę z szyją, kłodę (tułów), nogi i ruch.

Po południu w Janowie Podlaskim odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy i jeden ogier z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. W ofercie pod numerem „0” jest też zarodek, którego rodzicami są ogier Fajer i klacz Protekcja. Sprzedawany jest razem z klaczą-surogatką Fortunatką z michałowskiej stadniny.

Swój udział w aukcji zapowiedzieli przedstawiciele m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii.

Aukcje w Janowie Podlaskim. Klacz Poganinka gwiazdą licytacji

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. To 11-letnia Złota Czempionka Młodzieżowa z Białki w 2017 r. i Srebrna Czempionka Europy Klaczy Starszych z 2019 r. Wśród faworytów wymieniana jest także 2-letnia El Bella z michałowskiej stadniny.

W poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. W tym roku wystawione zostaną 22 klacze i trzy ogiery pochodzące ze stadnin państwowych i hodowli prywatnych. Na tej aukcji są wystawiane zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę 1 mln 331 tys. euro. Natomiast na aukcji Summer Sale sprzedano 19 koni za ok. 215 tys. euro.