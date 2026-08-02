W ostatnich dniach ASF stwierdzono u martwych dzików w miejscowości Virolahti, ok. 20 km od granicy z Rosją. Wcześniej nie stwierdzono przypadków tej choroby na terenie Finlandii.

Reklama Reklama

Pomór świń dotarł do Finlandii z Rosji

Według fińskich służb „istnieją podejrzenia”, że pomór świń dotarł do Finlandii z Rosji. Jak dotąd przypadki ASF raportowane najbliżej Finlandii pochodziły z Estonii. W 2022 r. Helsinki zerwały kontakty z rosyjskimi służbami weterynaryjnymi.

W związku z wykryciem ASF fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zakazał m.in. polowań i prac leśnych, a także wyprowadzania psów na zewnątrz w kilku regionach płd.-wsch. Finlandii. Władze zakazały również zbierania jagód i grzybów w pasie przygranicznym o szerokości kilku kilometrów.

W Finlandii żyje ok. 2,4 tys. dzików

Szacuje się, że w Finlandii żyje ok. 2,4 tys. dzików, głównie w płd.-wsch. części kraju, a ich populacja pochodzi z Rosji. Według fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych są osobniki, które spędzają dzień w Rosji, a nocą przybywają do Finlandii na żer.

Czytaj więcej Rolnictwo ASF pod Piotrkowem. Minister rolnictwa mówi o możliwym sabotażu Według Inspekcji Weterynaryjnej wszystko wskazuje na to, że szczątki martwego dzika zakażonego wirusem ASF celowo zostały przeniesione do zagłębia...

Migracja dzików jest dwukierunkowa, a zwierzęta mogą również przemieszczać się przez powstałe w ogrodzeniu przerwy lub przez obszary, które nie są ogrodzone płotem. Cieki wodne również umożliwiają zwierzętom przemieszczanie się przez granicę.