Ukraińscy żołnierze
„Lotnisko Engels jest jedną z głównych baz rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Stacjonują tam bombowce Tu-95MS i Tu-160, które są regularnie wykorzystywane do przeprowadzania ataków rakietowych na terytorium Ukrainy” – przekazał sztab w komunikacie.
Poinformował, że uszkodzona została także rafineria ropy naftowej w Saratowie. „Odnotowano trafienie obiektu, po którym na terenie zakładu wybuchł pożar” – wyjaśniono.
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Według ukraińskiego sztabu rafineria w Saratowie jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w regionie Powołża. Jej zdolności przerobowe wynoszą około 7 mln ton ropy rocznie. Zakład jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
Sztab ukraiński powiadomił również m.in. o ataku na bazę paliwową Ludinowska w mieście Ludinowo w obwodzie kałuskim, gdzie magazynowane są paliwa i środki smarne dla rosyjskiej armii.
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Ukraińska armia zapowiedziała w komunikacie, że działania na rzecz ograniczania zdolności Rosji do ataków będą kontynuowane.
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