„Lotnisko Engels jest jedną z głównych baz rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Stacjonują tam bombowce Tu-95MS i Tu-160, które są regularnie wykorzystywane do przeprowadzania ataków rakietowych na terytorium Ukrainy” – przekazał sztab w komunikacie.

Reklama Reklama

Uszkodzona rafineria ropy naftowej w Saratowie

Poinformował, że uszkodzona została także rafineria ropy naftowej w Saratowie. „Odnotowano trafienie obiektu, po którym na terenie zakładu wybuchł pożar” – wyjaśniono.

Według ukraińskiego sztabu rafineria w Saratowie jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w regionie Powołża. Jej zdolności przerobowe wynoszą około 7 mln ton ropy rocznie. Zakład jest wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Atak na bazę paliwową Ludinowska

Sztab ukraiński powiadomił również m.in. o ataku na bazę paliwową Ludinowska w mieście Ludinowo w obwodzie kałuskim, gdzie magazynowane są paliwa i środki smarne dla rosyjskiej armii.

Ukraińska armia zapowiedziała w komunikacie, że działania na rzecz ograniczania zdolności Rosji do ataków będą kontynuowane.