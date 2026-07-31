„Dziś przeprowadzono odpowiednie działania przeciwko trzem centrom logistycznym w różnych regionach Federacji Rosyjskiej – w Sarapule, Kazaniu i Wołgogradzie, oddalonych od Ukrainy o około 500 do niemal 1300 kilometrów. W Kraju Krasnodarskim trafiono terminal morski. Obiekt znajduje się około 270 kilometrów od linii frontu” – napisał prezydent w serwisach społecznościowych.

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Gdzie uderzyły ukraińskie siły?

„Ponadto została trafiona rafineria w obwodzie wołgogradzkim w odległości blisko 480 kilometrów od linii walk. Odnotowano również trafienia na akwenie Morza Azowskiego” – podkreślił.

Wcześniej o uszkodzeniu rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie w południowo-zachodniej części Rosji i kilku obiektów wojskowych na ukraińskich terytoriach, które Rosja okupuje – poinformował w piątek Sztab Generalny Ukrainy.

Plan „dalekosiężnych sankcji”. Zełenski zapowiada kontynuację

Zełenski oświadczył, że ataki te są kontynuacją uderzeń, wymierzonych w rosyjską infrastrukturę, która wspiera agresję.

„Nasze uderzenia w ramach planu »dalekosiężnych sankcji« (ataków w głąb terytorium Rosji – PAP) są zawsze sprawiedliwą odpowiedzią, której celem jest pozbawianie rosyjskiej machiny wojennej jej zasobów” – oświadczył Zełenski.

„Bronimy naszych ludzi i będziemy nadal działać w sposób konieczny do osiągnięcia pokoju. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy zapewniają Ukrainie tak precyzyjne i ważne rezultaty” – zaznaczył prezydent.