Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że w wyniku ataku dronów na miasto uszkodzony został blok mieszkalny w jednej z dzielnic, a pięć osób zostało rannych. Boczarow napisał też w komunikatorze Max, że w Wołgogradzie doszło do „pożaru na terenie kompleksu paliwowo-energetycznego”.

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Atak dronów na Wołgograd. Na celowniku Ukraińców rafineria i centrum logistyczne Wildberries

„Dziś w nocy jednostki obrony powietrznej Ministerstwa Obrony odparły zmasowany terrorystyczny atak dronów zbrodniczego kijowskiego reżimu na obwód wołgogradzki” – napisał Boczarow dodając, że uszkodzona została infrastruktura cywilna. Ranni w ataku zostali hospitalizowani.

Boczarow dodał, że w ataku ucierpiał „obiekt przemysłowy i kompleks paliwowo-energetyczny na południu Wołgogradu”, a także magazyny w jednej z dzielnic miasta.

Jak podaje kanał ASTRA, powołując się na świadków ataku, celem uderzenia była m.in. rafineria Łukoilu, która produkuje m.in. benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy, bitumy oraz koks naftowy. Zaatakowane miało zostać także centrum logistyczne Wildberries w Wołgogradzie. Wildberries miało poinformować kontrahentów, że praca jej centrum w tym mieście została zawieszona i że nie przyjmuje ono przesyłek. Z obiektu ewakuowani mieli zostać pracownicy.

Ataki na centra Wildberries w Rosji Foto: PAP

To kolejny atak na centrum logistyczne Wildberries w ostatnich dniach. Dzień wcześniej zaatakowany został magazyn w Penzie. Od 18 lipca ukraińskie drony zaatakowały obiekty należące do Wildberries również m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku (Kraj Stawropolski), w okupowanym Symferopolu, w obwodzie woroneskim i w Riazaniu. Firma szacuje, że ataki obniżyły jej zdolności logistyczne o około 10 proc.

Ukraińcy uzasadniają ataki na obiekty tej firmy faktem, że dostarcza ona m.in. produkty podwójnego zastosowania – w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne elementy, które są wykorzystywane przy produkcji dronów na potrzeby rosyjskiej armii.

W obwodzie rostowskim drony uszkodziły blok mieszkalny

Z kolei z obwodu rostowskiego napływają informacje, że w ukraińskim ataku uszkodzony został blok mieszkalny w mieście Gukowo, a dwie osoby zostały ranne. Takie informacje przekazał gubernator obwodu Jurij Sliusar. Jedna z rannych osób została uwięziona pod gruzami zaatakowanego budynku. Zaatakowany blok mieszkalny został ewakuowany.

Drony uszkodziły też domy jednorodzinne i magazyn w Batajsku. Z kolei w Rostowie nad Donem doszło do pożaru na terenie obszaru zadrzewionego. Pożar udało się opanować – zapewniają lokalne władze.

W nocy doszło też do dwukrotnego wstrzymania ruchu pojazdów na Moście Krymskim – pierwsza przerwa w jego dostępności dla samochodów trwała 2,5 godziny, druga – ok. pół godziny.