Jak poinformowało „Rzeczpospolitą” biuro prasowe spółki, odwołania są następstwem wejścia projektu w nowy etap.

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„Decyzja rady nadzorczej to efekt wejścia projektu Port Polska w fazę wzrostu zakresu prac budowlanych związanych z budową powstającej magistrali szybkiej kolei Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań i nowego lotniska” – czytamy w wyjaśnieniu.

W oficjalnym komunikacie spółki poinformowano również, że obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby, pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski.

Filip Czernicki pełnił funkcję prezesa spółki CPK od kwietnia 2024 r., a Dariusz Kuś był członkiem zarządu od lutego 2024 r.

Wiceminister zapowiadał zmiany w spółkach

Pod koniec czerwca wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak, na antenie Radia RMF24, mówił, że „jeśli ktoś się nie sprawdził, nie dowozi wyników i nie realizuje wyznaczonych celów, należy takiej osobie podziękować”".

Tymi słowami odniósł się do możliwych zmian kadrowych w podległych mu państwowych spółkach.

Wcześniej Malepszak zastąpił na stanowisku pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska. Według informacji „Rzeczpospolitej”, Lasek został poproszony o złożenie tej dymisji.

Piotr Malepszak w latach 2018–2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki.