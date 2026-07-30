Potencjał magazynowy nowego obiektu to 30 tys. ton, a zdolność przeładunkowa kształtuje się na poziomie 0,5 mln ton. Umożliwia on obsługę do 120 pojazdów dziennie, a jego dobowa wydajność przeładunkowa wynosi 8 tys. ton
Materiał partnera: Port Gdańsk
Projekt, realizowany przez spółkę Port Gdański Eksploatacja SA z Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, ma strategiczne znaczenie dla zwiększenia potencjału eksportowego Polski oraz wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Nowy terminal zbożowy znacząco zwiększy możliwości przeładunkowe i magazynowe portu, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku rolno-spożywczego. Inwestycja została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony. Realizacja etapu drugiego, obejmującego budowę silosów i dalszą rozbudowę infrastruktury, planowana jest do roku 2029.
– Uruchamiamy kolejną strategiczną inwestycję, która nie tylko zwiększy potencjał eksportowy Polski, ale przede wszystkim wzmocni nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Współczesne porty to nie tylko gospodarka czy energetyka, ale także bezpieczeństwo militarne i żywnościowe – i właśnie w te obszary inwestujemy dziś rekordowe środki. Co szczególnie ważne, jest to w 100 proc. polski terminal, zrealizowany przez spółkę Port Gdański Eksploatacja, należącą do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, a więc do Skarbu Państwa. Kończymy pierwszy etap inwestycji, ale jednocześnie rozpoczynamy kolejny – budowę baterii silosów, które jeszcze bardziej zwiększą potencjał przeładunkowy. To projekt o znaczeniu strategicznym, realizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych. Tylko dzięki takiej synergii możemy skutecznie wspierać kluczowe sektory gospodarki i realizować ambitne cele państwa – podkreślał podczas uroczystego otwarcia GAT Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
Pierwszy etap inwestycji objął budowę magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim o powierzchni blisko 6,5 tys. mkw. i kubaturze ponad 93 tys. m sześc. Jego potencjał magazynowy to 30 tys. ton, a zdolność przeładunkowa kształtuje się na poziomie 0,5 mln ton. Obiekt umożliwia obsługę do 120 pojazdów dziennie, a jego dobowa wydajność przeładunkowa wynosi 8 tys. ton.
Jednym z największych atutów nowo wybudowanej hali, o długości 140 metrów, jest jej nowoczesna, jednonawowa konstrukcja stalowa, która zapewnia niemal 50-metrową rozpiętość bez wewnętrznych słupów. Dzięki temu cała powierzchnia magazynu może być efektywnie wykorzystywana, a obsługa ładunków przebiega sprawniej i bez ograniczeń. Obiekt wyróżnia się również elastycznym układem przestrzeni. Za pomocą mobilnych ścian można go podzielić na dwie lub trzy niezależne strefy magazynowe, dostosowując halę do różnych rodzajów przechowywanych towarów i bieżących potrzeb operacyjnych.
Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wartość wyniosła prawie 14 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była spółka Premium Quality Care.
Drugi etap projektu zakłada budowę zespołu 24 silosów płaskodennych na Nabrzeżu Wiślanym, zintegrowanych z zaawansowaną instalacją przeładunkową o wysokim stopniu automatyzacji. Infrastruktura ta pozwoli na obsługę zarówno statków, jak i transportu kolejowego oraz drogowego, uwzględnia też aspekty środowiskowe i społeczne. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają ograniczyć emisje, zmniejszyć ryzyko pożarów i wybuchów oraz poprawić jakość przechowywanych produktów. Po jego realizacji łączny potencjał magazynowy GAT wzrośnie do 150 tys. ton, a zdolności przeładunkowe osiągną poziom 3 mln ton rocznie.
Realizacja GAT wpisuje się w szerszą strategię zwiększania konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych. Polska od lat utrzymuje strukturalną nadwyżkę produkcji zbóż – wynosi ona około 35–36 mln ton rocznie przy krajowym zużyciu na poziomie 25–26 mln ton. W tej sytuacji rozwój infrastruktury eksportowej staje się kluczowy dla stabilności i rozwoju rynku.
– To długo wyczekiwana inwestycja. Doświadczenia ostatnich lat, związane z nadwyżką zboża produkowanego przez polskich rolników, pokazały, jak bardzo potrzebujemy nowoczesnej infrastruktury, która umożliwi sprawny eksport. Dzięki niej otwierają się nowe kierunki, takie jak Azja i Afryka, gdzie polskie zboże ma duży potencjał. Stawiamy na współdziałanie i budowę silnego, polskiego kapitału. Już dziś pracujemy nad uruchomieniem pierwszego transportu do Egiptu oraz kolejnych do Indonezji, Singapuru, Malezji i Wietnamu – poinformowała Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
Eksperci i przedstawiciele administracji podkreślają, że kluczowe znaczenie ma dziś nie tylko wielkość produkcji, ale przede wszystkim dostęp do rynków zbytu oraz efektywna logistyka. To właśnie infrastruktura portowa i transportowa decyduje o konkurencyjności całego łańcucha dostaw.
– Około 40 proc. polskiej produkcji rolnej trafia na eksport, a konkurencja toczy się dziś nie tylko między rolnikami i przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego, ale również między portami. Jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnimy rolę swoistego przedstawiciela handlowego polskiej żywności – budujemy relacje i otwieramy rynki, aby polskie produkty znajdowały nabywców na świecie. Jednak aby ten eksport był skuteczny, musimy zapewnić sprawną i szybką logistykę – podkreślił Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziś wyzwaniem nie jest już sama produkcja wysokiej jakości żywności, lecz znalezienie stabilnych rynków zbytu, co bezpośrednio wpływa na sytuację cenową i bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw. Kluczowe pozostaje również dalsze rozwijanie infrastruktury w głębi kraju, zwłaszcza transportu kolejowego, który pozwoli ograniczyć wysokie koszty wywozu zboża, szczególnie z południowo-wschodniej Polski.
Szacuje się, że eksport zbóż drogą morską wynosi obecnie 6–8 mln ton rocznie, z czego około dwóch trzecich realizowanych jest przez polskie porty, głównie Port Gdynia.
Jak podkreślają przedstawiciele administracji rządowej, rozwój infrastruktury eksportowej to także powrót do historycznej roli Gdańska jako jednego z najważniejszych punktów handlu zbożem w Europie.
– To wszystko już było w XVI wieku. To stąd, z Gdańska, na cały świat – a przede wszystkim do Europy – wypływało zboże. Dziś po prostu wracamy do sprawdzonych wzorców – zaznaczył Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych. Dodał również, że współpraca instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa ma kluczowe znaczenie dla budowania silnej gospodarki, która skutecznie konkuruje na rynkach międzynarodowych. – Dziś konkurują ze sobą nie tylko rolnicy czy firmy, ale całe gospodarki. To od ich siły zależy zasobność portfeli obywateli i tempo wzrostu PKB – wskazał.
Na znaczenie dywersyfikacji i wzmacniania odporności państwa zwróciła uwagę także Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Podziękowała za rozwój nowych kierunków eksportowych oraz działania zwiększające bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne kraju poprzez inwestycje realizowane w Porcie Gdańsk.
Oddanie do użytku pierwszego etapu Gdańskiego Agro Terminalu stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju Portu Gdańsk jako jednego z kluczowych ośrodków logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego, zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe. Inwestycja nie tylko zwiększy potencjał eksportowy Polski, ale także wpłynie pozytywnie na rozwój całego łańcucha dostaw – od producentów rolnych, przez transport, po sektor usług towarzyszących.
– Gdański Agro Terminal to projekt, który wzmacnia konkurencyjność kraju, bezpieczeństwo żywnościowe oraz rolę Portu Gdańsk jako głównej bramy eksportowej dla polskich produktów rolno-spożywczych oraz ważnego ogniwa europejskich i światowych łańcuchów dostaw. Dla Portu Gdańsk oznacza to zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz dalszą dywersyfikację obsługiwanych grup towarowych – podkreśla Dorota Pyć, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.
W obliczu rosnącej konkurencji na rynku międzynarodowym oraz dynamicznych zmian w globalnym handlu surowcami rolnymi GAT ma szansę stać się jednym z filarów polskiej infrastruktury eksportowej na najbliższe dekady.
Docelowo Gdański Agro Terminal stanie się nowoczesnym, zintegrowanym kompleksem logistycznym, obejmującym nie tylko silosy i magazyny, ale także zautomatyzowaną infrastrukturę transportową i technologiczną. Projekt zakłada m.in. budowę uniwersalnego stanowiska przeładunkowego dla statków, instalacji do obsługi wagonów kolejowych i transportu drogowego oraz systemu pomostów technologicznych łączących wszystkie obiekty w jeden spójny organizm operacyjny.
– GAT to inwestycja strategicznie uzasadniona i niezbędna dla rozwoju polskiego eksportu produktów rolnych. Nowy terminal wzmocni pozycję Portu Gdańsk jako kluczowego centrum eksportu zbóż i pasz w regionie Morza Bałtyckiego – wskazuje Andrzej Kuźmicz, prezes spółki Port Gdański Eksploatacja SA. – Istotna jest też dywersyfikacja towarowa, możliwość obsługi nie tylko zboża, lecz także śruty i pelletu, co przekłada się na większą stabilność operacyjną.
W Porcie Gdańsk zboża są obsługiwane przez ośmiu operatorów:
• Port Gdański Eksploatacja (PGE),
• GBT,
• Magrol,
• Gdańskie Młyny,
• Handel i Minerały,
• Jargut,
• Speed,
• Fast Track.
W 2025 r. wolumen przeładunków produktów agro wyniósł 2,5 mln ton. Dane za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazują na dalszy wzrost – do poziomu 1,3 mln ton, co oznacza zwiększenie o 13,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Materiał partnera: Port Gdańsk
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