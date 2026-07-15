Gdańskie Autobusy i Tramwaje rozstrzygnęły przetarg po sprawdzeniu dokumentów i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. W postępowaniu uczestniczyło dwóch producentów. Oferta Pesy wyniosła ponad 524,1 mln zł brutto, czyli nieco więcej niż pierwotny budżet spółki, ustalony na poziomie 516,6 mln zł. Zarząd GAiT zdecydował jednak o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na zakup.

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Tramwaje pomieszczą ponad 300 pasażerów

Pesa uzyskała maksymalną liczbę punktów za parametry techniczne, w tym za niski poziom hałasu oraz szerokość przejść wewnątrz pojazdów. Pięcioczłonowe tramwaje, o roboczej nazwie Twist 3.0, będą miały 46,8 metra długości. Każdy pojazd pomieści 321 pasażerów, w tym 100 osób na miejscach siedzących.

Jak informuje WNP, nowe tramwaje zostaną wyposażone w systemy bezpieczeństwa wykorzystujące lidar, radar i kamery. Cztery skrętne wózki napędowe mają natomiast zapewnić cichszą jazdę oraz sprawne pokonywanie trasy łączącej Gdańsk Południe z Wrzeszczem.

Pesa będzie miała 3 lata na realizację zamówienia

Zakup pojazdów zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki unijnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przed podpisaniem umowy dokumentacja musi jeszcze przejść obowiązkową kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeżeli do Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłyną odwołania, strony będą mogły podpisać kontrakt. Od tego momentu Pesa będzie mieć 3 lata na realizację zamówienia.