Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (L) na sali plenarnej Sejmu
Rafał Bochenek poinformował, że temat nie był przedmiotem środowego posiedzenia władz PiS. – Ta sprawa została już wyjaśniona. Wczoraj i dzisiaj panowie [Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek] mieli okazję rozmawiać. W związku z tym dzisiaj ten temat kompletnie nie był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego – powiedział rzecznik PiS.
Jak dodał, kierownictwo partii koncentruje się obecnie na przygotowaniach do kampanii parlamentarnej. – Temat jest już dla nas zamknięty. Kompletnie się tym nie zajmujemy. Dzisiaj Prezydium Komitetu Politycznego rozmawiało na temat przyszłości, kolejnych działań w ramach przygotowań do kampanii, aktywności także profesora Przemysława Czarnka w najbliższych tygodniach w związku z przygotowaniami do tej właściwej kampanii parlamentarnej, pewnej strategii, którą chcemy przyjąć – mówił Bochenek.
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Rzecznik podkreślił, że Przemysław Czarnek pozostaje w stałym kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim. – Profesor Przemysław Czarnek jest nieustannie w kontakcie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Panowie rozmawiali wczoraj telefonicznie, dzisiaj mieli przy okazji głosowań w Sejmie okazję i sposobność do tego, aby porozmawiać na temat tej sytuacji – powiedział.
Bochenek przekonywał również, że między politykami nie doszło do różnicy zdań. – Tutaj nie było żadnego sporu. Panowie myślą bardzo podobnie i zresztą wydźwięk jednej i drugiej wypowiedzi wcale ze sobą nie stoi w sprzeczności. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że media w jakiś sposób próbowały nadać słowom profesora Przemysława Czarnka nieco inne znaczenie, nieco inny wydźwięk niż w rzeczywistości te słowa miały – stwierdził.
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Rzecznik PiS zaznaczył również, że stanowisko partii wobec kandydatury Przemysława Czarnka nie uległo zmianie.
– Kilkakrotnie wybrzmiało podczas Prezydium Komitetu Politycznego, iż naszym kandydatem na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział.
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Dyskusję wywołała wcześniejsza wypowiedź Przemysława Czarnka w Telewizji Republika. Polityk przekonywał, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę. Opowiedział się również za wstrzymaniem unijnego finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu, aż – jak mówił – „wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”.
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Słowa te spotkały się z krytyką premiera Donalda Tuska, który napisał w serwisie X, że „lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć”.
Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że jego ugrupowanie konsekwentnie popiera pomoc militarną dla Ukrainy realizowaną również przez Unię Europejską, określając ją jako element polskiej racji stanu i bezpieczeństwa. Jednocześnie zaznaczył, że jego sprzeciw wobec banderyzmu oraz członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej „nie uległ zmianie”.
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