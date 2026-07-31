Zgodnie z danymi Straży Granicznej w pierwszych sześciu miesiącach roku do Polski wjechało 6,08 mln obywateli krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do Unii Europejskiej. W I półroczu 2025 r. była to podobna liczba – 6,05 mln.

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Z tej liczby zdecydowaną większość stanowią nasi wschodni sąsiedzi – Ukraińcy (4,2 mln) oraz Białorusini (750 tys.). Częstymi gośćmi w RP byli także Brytyjczycy (568 tys.) i Amerykanie (103 tys.).

Patrząc na dane dla państw z odległych kierunków, mniej niż przed rokiem przekroczeń granicy dotyczyło Hindusów, Gruzinów, Uzbeków czy Pakistańczyków. Wzrosła z kolei liczba Turków czy Kolumbijczyków.

Przyjazdy do Polski obywateli wybranych krajów w I półroczu 2026 r. oraz w I półroczu 2025 r.:

Turcja 40.191 / 39.009

Indie 32.161 / 34.903

Gruzja 30.383 / 38.530

Mołdawia 16.473 / 22.747

Filipiny 11.816 / 11.836

Uzbekistan 7.855 / 8.344

Kolumbia 2.467 / 2.206

Pakistan 2.094 / 2.624

Bangladesz 2.191 / 2.047

Do Polski nie wpuściliśmy ponad 11 tys. osób

Od stycznia do czerwca 2026 r. polskie służby pracujące na granicy zewnętrznej UE odmówiły wjazdu do Polski 11 166 cudzoziemcom. To o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 10 847 takich przypadków.

Zdecydowana większość niewpuszczonych osób to Ukraińcy (8,6 tys. wobec 7,9 tys. rok wcześniej). Wzrosła też liczba niewpuszczonych Białorusinów (831 wobec 618) i Gruzinów (374 wobec 568), a spadła Mołdawian (360 wobec 945 rok wcześniej). W I półroczu pogranicznicy odmówili wjazdu do Polski 128 obywatelom Rosji, głównie przez niejasny deklarowany cel pobytu.

Najczęstszymi powodami odmowy prawa do wjazdu były fakt wcześniejszego przebywania na terenie UE przez 90 dni w ciągu poprzedzających 180 dni, brak odpowiednich dokumentów uzasadniających cel i warunki pobytu oraz brak wystarczających pieniędzy do samoutrzymania się.

Wśród przedstawicieli krajów odległych najwięcej odmów wjazdu spotkało Kolumbijczyków (344), Brazylijczyków (47) oraz Amerykanów (45). Wśród tych ostatnich dominującym powodem zakazu wjazdu był wcześniejszy długi pobyt na terenie UE.

Wzrost liczby nielegalnych pobytów w RP

Straż Graniczna zaraportowała też 10 836 zatrzymanych cudzoziemców za nielegalny pobyt na terenie Polski. To o 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Najwięcej tych przypadków dotyczyło obywateli Ukrainy (4 036), Kolumbii (1 098) oraz Gruzji (950).

Większość Kolumbijczyków i Gruzinów wpadła na terenie Polski, podczas gdy w przypadku Ukraińców ich nielegalny pobyt w Polsce został stwierdzony przez pograniczników przy próbie powrotu na Ukrainę.

Jednocześnie wyraźnie spadła liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przyjętych przez organy Straży Granicznej – w I półroczu 2026 r. było ich 2,4 tys. wobec 5,9 tys. rok wcześniej.