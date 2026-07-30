W I półroczu granicę Polski przekroczyło dokładnie 58 437 Rosjan – podała Straż Graniczna. Wśród obywateli krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Rosjanie stanowią 6. najliczniejszą grupę przyjezdnych do Polski. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 65 407, co oznacza spadek o prawie 7 tys., czyli o 11 proc.

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Z tej liczby 38,8 tys. dostało się legalnie do RP bezpośrednio z Obwodu Królewieckiego, a 10,6 tys. przez terytorium Białorusi.

Liczba pojazdów, które przekroczyły granicę rosyjsko-polską spadła ze 115 tys. do 90,3 tys., z czego zdecydowaną większość stanowiły samochody osobowe (72,7 tys., spadek o 25 proc.) wspierane przez autobusy (5,5 tys., wzrost o 29 proc.).

Z kolei na próbie nielegalnego dostania się do Polski nasze służby zatrzymały w I półroczu 58 Rosjan i Rosjanek. Najwięcej takich przypadków odnotowano na granicy słowacko-polskiej (19) oraz rosyjsko-polskiej (18). Ponadto 10 obywateli Rosji próbowało nielegalnie przedostać się z Polski do krajów trzecich – głównie do Niemiec.

Coraz więcej Rosjan niewpuszczonych na granicy

Straż Graniczna poinformowała też, że na punktach kontrolnych 128 obywatelom Rosji zabroniono wjazdu na teren RP. Z tej grupy największa liczba próbowała do Polski dostać się przez granicę z Białorusią (42), bezpośrednio z Rosji (39) lub drogą lotniczą (34). W I półroczu 2025 r. liczba Rosjan, którym odmówiono wjazdu do Polski, była zbliżona – odnotowano 121 takich przypadków.

Najczęstszą przyczyną odmowy wjazdu obywatelom Rosji do Polski był brak odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu, a także wcześniejsze przebywanie na terytorium UE przez 90 dni.

Dodatkowo 37 obywateli Rosji, którzy próbowali dostać się do Polski, zostało zatrzymanych na wewnętrznej granicy Strefy Schengen. Powody? Brak ważnych dokumentów podróży lub brak wizy.

244 rosyjskie wnioski o ochronę międzynarodową

Spada również liczba Rosjan, którzy w Polsce przebywali nielegalnie. W I połowie tego roku odnotowano 390 takich przypadków, wobec 397 przed rokiem. Do wyłapania nielegalnych imigrantów z Rosji dochodziło przede wszystkim na terenie kraju oraz na granicy wyjazdowej z Białorusią.

Dane polskiej Straży Granicznej przekazane „Rz” pokazują, że w I półroczu deportacje lotnicze z naszego kraju objęły 5640 wszystkich cudzoziemców.

Z danych Straży Granicznej wynika też, że Rosjanie złożyli w Polsce 244 wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. To trzecia w kolejności nacja – po Ukraińcach i Białorusinach – która najczęściej występuje o taki status. Rok wcześniej takich wniosków było 353.