O alarmującej sytuacji w rosyjskiej bankowości mówią szefowie największego banku Rosji – Sbierbanku. – Odnotowujemy niedobór płynności w rublu na rosyjskim rynku międzybankowym z powodu rekordowego odpływu pieniędzy na rynek gotówkowy – powiedział w środę Taras Skworcow wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Sbierbanku.

Reklama Reklama

Sbierbank wskazuje winnych

Od początku lipca ilość gotówki w obiegu wzrosła „o prawie 600 mld rubli” – powiedział Skworcow podczas telekonferencji z analitykami: „To absolutny rekord, zarówno miesięczny, jak i historycznie najwyższy w lipcu tego roku”.

„Główny problem dotyczy dwóch czynników. Pierwszy to podwyżka podatków. Nadal nie dostosowaliśmy się w pełni do nowych stawek. Mam na myśli nas – rosyjską gospodarkę, małe firmy. Drugi to zapowiedzi niektórych polityków, w tym popularnych, o konfiskacie depozytów, ich zamrożeniu itd.” – mówi wprost Skworcow, cytowany przez „The Moscow Times”.

Czytaj więcej Waluty Rosjanie nie chcą cyfrowego rubla. Coraz częściej wybierają gotówkę Elwira Nabiullina prezeska Banku Rosji, ogłosiła uruchomienie cyfrowego rubla 1 września. Począwszy od tej daty 12 największych banków rosyjskich j...

Według bankiera groźby Kremla i kolejne podatki doprowadziły do napięć na międzybankowym rynku rubla, gdzie stopy procentowe utrzymują się powyżej stopy bazowej Banku Rosji. „Od ponad roku nie widzieliśmy tak długich okresów tego typu. Zakładamy i nie wykluczamy, że ta sytuacja będzie się utrzymywać” – ostrzegł wiceprezes Sbierbanku. Zaapelował, by Bank Rosji wspierał banki finansowaniem, w tym krótkoterminowym – podkreślił.

Bank Rosji ratuje banki pożyczkami repo

Według banku centralnego, strukturalny deficyt płynności w rosyjskim sektorze bankowym osiągnął w lipcu 2,4 bln rubli – najwyższy poziom od marca 2022 r., kiedy to po napaści Putina na Ukrainę rosyjscy deponenci wpadli w panikę i ustawili się w kolejkach przed oddziałami banków, aby wypłacić swoje pieniądze.

Teraz, kiedy Ukraina niszczy rosyjskie rafinerie, magazyny, zakłady zbrojeniowe, Bank Rosji od czerwca wpompował do systemu dodatkowe 1,6 bln rubli w formie pożyczek, w tym 1,2 bln rubli w transakcjach repo, by zaspokoić gwałtownie rosnący popyt na ruble. W połowie miesiąca zadłużenie banków wobec regulatora osiągnęło 7,4 bln rubli (350 mld zł).

– Deficyt płynności systemu bankowego utrzymuje się stale powyżej 2 bln rubli – zauważa Jurij Bielikow, analityk Veles Capital. „Gotówka w obiegu pozostaje głównym kanałem odpływu netto płynności” – podkreśla.

Według Skworcowa problem wypłat gotówki nie dotyczy tylko banku centralnego; sięga głębiej i leży w komunikacji rządu z biznesem. „W naszym interesie, jako wszystkich uczestników rynku finansowego, leży jak najszybsze zahamowanie tego trendu i zminimalizowanie odpływu gotówki, ponieważ jest to dziś dość poważny problem dla wszystkich” – powiedział bankier.