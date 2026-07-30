Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumenci składający na stronie Supergorsz.pl wnioski o standardową pożyczkę ratalną mogli nieświadomie wpadać w pułapkę skomplikowanej procedury prawnej. „Finansowanie udzielane przez firmę Aiqlabs, poza formą pożyczki, przybierało bowiem równolegle formę limitu na karcie kredytowej” – stwierdził UOKiK.

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„Podczas wypełniania wniosków online na stronie internetowej, Aiqlabs uzyskiwała od konsumentów pełnomocnictwa. Na ich podstawie firma zawierała umowy o kartę kredytową sama ze sobą – działając jednocześnie jako pożyczkodawca oraz jako pełnomocnik reprezentujący konsumenta” – dodał Urząd.

UOKiK: dochodziło do drastycznego i sztucznego zawyżenia kosztów

UOKiK podkreślił, że jednym z kosztów, jakie mogły wiązać się dla klientów z oferowaną kartą, były tzw. opłaty początkowe za kartę kredytową. Część z nich miała być obliczana jako procent od pierwotnie przyznawanej, wysokiej kwoty limitu kredytowego na karcie. „W praktyce dochodziło do drastycznego i sztucznego zawyżenia kosztów” – dodał.

„W efekcie konsumenci nigdy nie otrzymywali limitu kredytowego w pełnej wysokości, choć firma Aiqlabs naliczała obciążające ich opłaty początkowe od tej wyjściowej, fikcyjnej kwoty” – wskazał.

Prezes UOKiK zarzuca też wprowadzanie konsumentów w błąd co do rzeczywistych kosztów finansowania. „W umowach o limit kredytowy Aiqlabs wskazywano, że wysokość każdej z opłat początkowych za kartę kredytową wynosi 0 zł. Rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Aiqlabs naliczała te opłaty bezpośrednio po zawarciu umowy, a następnie dokonywała ich automatycznego potrącenia z całkowitej kwoty udzielanej równolegle pożyczki ratalnej” – wskazał Urząd.

W informacji Urzędu przypomniano, że w przypadku korzystania z usług pożyczkowych online należy zawsze sprawdzać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), a nie tylko wysokość samej raty. UOKiK podkreślił, że należy też m.in. sprawdzać historię dokumentów czy weryfikować kwotę wypłaty.

Spółka Aiqlabs poinformowała PAP, że otrzymała informację o wszczęciu przez Prezesa UOKiK postępowania. „Postępowanie znajduje się na początkowym etapie. Spółka analizuje przedstawione zastrzeżenia i będzie aktywnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu, przedstawiając swoje stanowisko oraz wszelkie wymagane wyjaśnienia” - przekazała firma.

„Podkreślamy, że wszczęcie postępowania nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji ani stwierdzeniem naruszenia prawa. Ze względu na toczące się postępowanie nie będziemy komentować jego szczegółów. Naszym priorytetem pozostaje zapewnienie klientom ciągłości obsługi oraz świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami” - dodała spółka.