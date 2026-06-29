Klienci największych banków Rosji – Sbierbanku, VTB, T-Banku i Alfa-Banku zgłaszają niemożność skorzystania z kont w tych bankach. Skargi pojawiły się na dedykowanych czatach, w informacjach wysyłanych do mediów i samych banków – pisze gazeta RBK.

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Według publikacji, problem ten dotyczy posiadaczy tzw. wiz talentów. To specjalny rodzaj wizy stworzonej przez Kreml, by ściągnąć do Rosji z zagranicy wysokowykwalifikowanych specjalistów. Posiadacze takich wiz to cudzoziemcy, którzy zadeklarowali swoje przywiązanie do „tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych” oraz etniczni Rosjanie przeprowadzający się do Rosji z „nieprzyjaznych” krajów.

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Dodajmy, że rosyjski reżim ma na czarnej liście takich państw 49 krajów, czyli około jednej czwartej świata. Wśród nich znajduje się 27 członków Unii Europejskiej, USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Norwegia i oczywiście Ukraina.

Bank Rosji wyjaśni, jak stosować nowe przepisy

Dekret Putina z 1 czerwca rozszerzył stosowanie przez Rosję kontrsankcji wobec Zachodu o depozyty bankowe. Dotąd dotyczyło to płatności z tytułu pożyczek, papierów wartościowych i innych zobowiązań obywateli z „nieprzyjaznych” krajów. Banki rosyjskie są teraz zobowiązane do przekazywania dochodów z depozytów takich osób przekraczających 10 mln rubli miesięcznie na specjalne rachunki typu „C”, którymi dysponowanie jest zablokowane. To, że blokada dotyczy ludzi, którzy już zadeklarowali przywiązanie do „tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych” – nie ma już dla Kremla znaczenia.

Jak zwraca uwagę RBK, dekret nie precyzuje, czy nowe przepisy dotyczą wszystkich depozytów, czy tylko depozytów terminowych, co prowadzi do odmiennej interpretacji dokumentu przez banki. Niektóre blokują dostęp do wszystkich środków, podczas gdy inne zalecają wcześniejsze przelanie środków z depozytów na rachunki bieżące. Rosyjskie zezwolenie na pobyt również nie zapobiega zamrożeniu środków, chociaż w niektórych przypadkach dostęp do rachunków został przywrócony po jego wydaniu.

Wobec napływu skarg i negatywnych komentarzy, Bank Rosji zapowiedział, że w „razie potrzeby” wyda wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów. Klienci, których dotyczą te ograniczenia, mogą je reklamować, kontaktując się z organem regulacyjnym lub sądem. To droga przez biurokratyczną mękę.