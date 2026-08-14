Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 13 na 14 sierpnia:

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Wielki powrót Igi Świątek. Polka wygrywa turniej w Toronto

Iga Świątek wygrała prestiżowy turniej rangi WTA 1000 w Toronto, pokonując w finale Jelenę Rybakinę 6:2, 6:3. To pierwszy tytuł 25-letniej raszynianki od blisko roku oraz 26. trofeum w jej zawodowej karierze.

Finałowe spotkanie w Kanadzie od początku przebiegało pod dyktando reprezentantki Polski. Świątek pewnie kontrolowała przebieg gry z linii końcowej, a jej stabilny serwis i defensywa nie dały szans Rybakinie. Wygrana w Canadian Open przyniosła Polce nagrodę finansową w wysokości ponad 1,08 mln dol. oraz 1000 punktów do rankingu, co zapewni jej awans na 5. miejsce w najnowszym notowaniu WTA. Kolejnym przystankiem dla tenisistki będzie turniej w Cincinnati, będący ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open.

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek zwycięża w Toronto. Wygrał serwis i tenisowa cierpliwość Wygrana 6:2, 6:3 w Toronto to sukces, na który jeszcze tydzień temu mało kto liczył. Iga Świątek odradza się jak Feniks z popiołów. I wraca do swoj...

Incydent nad Bałtykiem. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą

Myśliwce misji obrony powietrznej NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Łotwy, maszyna znalazła się nad terytorium kraju w wyniku rosyjskich działań z zakresu walki elektronicznej. W przygranicznych gminach ogłoszono alert dla mieszkańców.

Tymczasem Finlandia wprowadziła prewencyjnie strefę ograniczeń w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Działania służb miały bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem ukraińskich dronów na rosyjski port Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim. gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko przekazał, że nad regionem strącono 54 bezzałogowce, a w porcie wybuchł pożar, który został już ugaszony.

Krwawy ostrzał Kramatorska. Rosyjskie bomby spadły na osiedle

Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wyniku ośmiu rosyjskich ostrzałów Kramatorska, przeprowadzonych w ciągu zaledwie pół godziny w czwartek wieczorem. Rosyjskie wojska do ataku na miasto użyły kierowanych bomb lotniczych.

Pociski uderzyły bezpośrednio w dzielnicę mieszkaniową, niszcząc m.in. wielorodzinny budynek. szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin poinformował w serwisie Telegram, że na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, a skala zniszczeń jest wciąż ustalana. Podkreślił również, że uderzenie w cywilne osiedle było celowym działaniem ze strony sił rosyjskich.