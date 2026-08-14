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Estera Flieger: Dyplomacja po irlandzku

Patrick Haughey wraz z końcem sierpnia opuszcza placówkę w Warszawie. Ambasador Irlandii wykorzystywał portal X, by publikować zdjęcia z codziennej pracy oraz podróży po Polsce, dzieląc się pozytywnymi wrażeniami. W redakcji „Rzeczpospolitej” sprawiało nam szczególną radość, że dyplomata nauczył się języka polskiego, czytając naszą gazetę.

Publikacja: 14.08.2026 05:00

Ambasador Irlandii w Polsce Patrick Haughey

Ambasador Irlandii w Polsce Patrick Haughey

Foto: PAP/Paweł Supernak

Estera Flieger

Kiedy wpisałam w wyszukiwarkę hasło: „dyplomacja twitterowa”, mojemu zdziwieniu nie było końca. Pierwsza pozycja: repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca licencjacka o antydyplomacji na przykładzie wpisów opublikowanych w serwisie X (dawniej Twitter) przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Niżej – artykuł, który można pobrać ze strony Uniwersytetu Gdańskiego. I linki prowadzące do rozmaitych portali. Ale właściwie czemu zdziwiło mnie to, że zjawiskiem zajmują się dziś uczelnie? „Dyplomacja twitterowa” weszła do języka.

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