O akcji polskiego lotnictwa szef MON poinformował na platformie X. „Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim! Przed południem para dyżurna naszych F-16 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20” – napisał.

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Rosyjski samolot Ił-20 leciał z wyłączonym transponderem

Kosiniak-Kamysz dodał, że „po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem”. Szef MON zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Poprzednio do przechwytywania rosyjskich samolotów nad Bałtykiem dochodziło przez trzy dni z rzędu w połowie lipca.

Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie F-16 dzień po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę Ch-101

Do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego doszło dzień po tym, gdy rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 naruszyła przestrzeń powietrzną Polski w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rakieta, która – jak ustaliła prokuratura – została wyprodukowana w obwodzie moskiewskim, spadła na polu w okolicy miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Pocisk Ch-101 Foto: PAP

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł, a prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Lubelska policja informowała, że 30 lipca rano otrzymała zgłoszenie o potężnym huku, który słychać było w powiecie biłgorajskim między miejscowościami Tarnawa-Kolonia a Biskupice. „Po godz. 5.00 policjanci pomiędzy m. Tarnawa-Kolonia a m. Tokary na polu w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu” – podała policja.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak przekazał później, że jeden z samolotów F-16 otrzymał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. – Byłem cały czas w gotowości do wydania polecenia zestrzelenia tego obiektu – zapewnił gen. Nowak.