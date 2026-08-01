Do eksplozji doszło w sobotę wieczorem w pobliżu restauracji na placu Kudrinskiego w Moskwie, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

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W oświadczeniu opublikowanym na rosyjskim portalu społecznościowym Max ministerstwo poinformowało, że do eksplozji doszło około godziny 20:10 w pobliżu budynku nr 1 na placu Kudrinskiego.

Moskiewska policja poinformowała państwową agencję prasową Ria Novosti, że wybuch spowodował „trzy ofiary śmiertelne i obrażenia różnego stopnia ciężkości u kolejnych 17 osób”. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną.

Na miejsce zdarzenia wysłano policję i służby ratunkowe, a władze poinformowały, że przyczyna eksplozji jest badana. Ruch w pobliżu placu został tymczasowo zablokowany, poinformowały rosyjskie media, a wejścia do stacji metra Barrikadnaja zostały zamknięte.

Zamach na generała? Nieoficjalne informacje naocznych świadków

Do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi, mieszczącej się w wieżowcu z czasów stalinowskich. Oficjalna strona internetowa restauracji podaje, że tego dnia restauracja była zamknięta z powodu bankietu.

Naoczny świadek poinformował agencję ASTRA, że w restauracji Balzi Rossi odbywało się przyjęcie urodzinowe generała. Jeden z rosyjskich dziennikarzy zasugerował, że gościem honorowym mógł być generał pułkownik Aleksander Czajko z Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Prokremlowski dziennik „Mash” donosi, że pierwsze ustalenia wskazują, iż eksplozja w Balzi Rossi była spowodowana wyciekiem gazu. „To absurdalne, biorąc pod uwagę, że w budynku nie ma gazu” – piszą użytkownicy lokalnych czatów..