Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja stracił życie w wyniku lawiny, która zeszła na jednym z najniebezpieczniejszych ośmiotysięczników świata – Broad Peak w Pakistanie. Informację o śmierci legendy himalaizmu przekazano w sobotę, 1 sierpnia, za pośrednictwem mediów społecznościowych jego agencji Elite Expedition.

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Tragedia na Broad Peak

W opublikowanym oświadczeniu przedstawiciele firmy podkreślili ogromny smutek i potwierdzili, że wypadek okazał się śmiertelny nie tylko dla Purji. „Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że Nirmal Purja tragicznie stracił życie w wyniku lawiny, która zeszła na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że inni członkowie wyprawy niestety także nie przeżyli” – podał „Le Monde”, cytując komunikat Elite Expedition.

Atak na szczyt prowadziła grupa dziesięciu osób. Cztery ciała zdołano odnaleźć w rejonie tragedii już w piątek rano. Nirmal Purja był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego alpinizmu, znaną przede wszystkim z ustanowienia rekordowego czasu zdobycia korony Ziemi, czyli wszystkich czternastu ośmiotysięczników.

Ofiary lawiny na Broad Peak

Jak informowała „Rzeczpospolita”, lawina zeszła w czwartek w godzinach porannych na wysokości około 6600 metrów. Porywające masy śniegu i lodu zepchnęły wspinaczy na znaczne odległości, niekiedy aż pod podnóże góry.

W rejonie Karakorum skrajnie trudne warunki pogodowe panowały od połowy lipca. Obfite opady śniegu oraz rosnące zagrożenie lawinowe skłoniły część innych doświadczonych himalaistów do wcześniejszego wycofania się z akcji szczytowej.

Wśród pierwszych odnalezionych ciał zidentyfikowano m.in. Nadhirę Al Harthy z Omanu oraz nepalskiego przewodnika Pur Bahadura Gurunga. Wówczas Purja posiadał jeszcze status osoby zaginionej, a w rejonie trwała akcja poszukiwawcza z użyciem śmigłowców.