Amerykańskie władze podjęły decyzję o bezterminowym utrzymaniu oraz zaostrzaniu zasad programu kaucji wizowych (visa bond program). Jak wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw USA (Federal Register), o czym donosi agencja Reuters, urzędnicy konsularni otrzymali uprawnienie do pobierania od wybranych wnioskodawców środków finansowych sięgających nawet 20 tysięcy dolarów jako warunku wydania dokumentu wjazdowego.

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USA wprowadzają stałe kaucje wizowe. Nowe stawki i zakres regulacji

Nowa regulacja obejmuje wizy typu B1 oraz B2, przeznaczone odpowiednio dla osób podróżujących w celach biznesowych oraz turystycznych. Przepisy wchodzą w życie 3 sierpnia. Nowelizacja modyfikuje zasady obowiązujące w dotychczasowym programie pilotażowym z 2025 r., w którym kaucje wynosiły 5 tys., 10 tys. lub do 15 tys. dolarów.

W ostatecznej wersji regulacji zlikwidowano najniższy wariant wynoszący 5 tys. dolarów oraz podniesiono górny limit zobowiązania. Jak podaje agencja Reuters, powołując się na treść dokumentu rządowego: „Urzędnicy konsularni mogą wymagać od objętych programem wnioskodawców o wizę nieimigracyjną wpłacenia kaucji w wysokości do 20 000 USD jako warunku wydania wizy, według uznania urzędnika”.

Wykaz podmiotów objętych nowym mechanizmem obejmuje obywateli 50 państw, przy czym aż 30 z nich to kraje położone w Afryce. Wprowadzenie stałych przepisów umotywowano wynikami dotychczasowych analiz skuteczności.

„Pilotażowy program kaucji wizowych z 2025 roku, który zapewnił Departamentowi Stanu, Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego oraz Departamentowi Skarbu ramy do oceny wykonalności zarządzania takim programem, dostarczył wystarczających danych, by uznać, że kaucje wizowe są skutecznym narzędziem egzekwowania przestrzegania przepisów przez objętych nimi posiadaczy wiz” – podano w zawiadomieniu Departamentu Stanu USA

Argumenty władz USA

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli amerykańskiej administracji, nadrzędnym celem regulacji jest wyeliminowanie zjawiska przekraczania dozwolonego czasu pobytu w USA przez osoby posiadające ważne wizy. Według władz stabilizowanie procedur wjazdowych służy wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego.

Jak wskazuje Reuters, decyzja spotkała się z ostrym sprzeciwem organizacji pozarządowych i obrońców praw człowieka. Krytycy wskazują, że wymóg wpłaty tak wysokich sum finansowych zadziała odstraszająco na osoby planujące legalne podróże. W ocenie działaczy społecznych polityka imigracyjna prowadzona przez administrację prezydenta Donalda Trumpa narusza zasady wolności słowa i prawa do rzetelnego procesu, a także sprzyja profilowaniu rasowemu i stwarza zagrożenie dla mniejszości etnicznych.