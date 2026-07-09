Do zdarzenia doszło 7 lipca na terenie dawnej siedziby Pfizera w dzielnicy Midtown. O sprawie informuje portal PropertyDesign.pl. Budynek, który przez dekady pełnił funkcję biurowca, obecnie jest w fazie rozbudowy. Deweloper MetroLoft planuje przekształcić go w apartamentowiec z około 1 600 lokalami. Inwestycja ma zostać ukończona w 2027 roku.

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Uszkodzone słupy i awaryjne wzmacnianie budynku

Podczas prac związanych z rozbudową górnych kondygnacji miało dojść do przeciążenia konstrukcji. Problem pojawił się na wysokości 21. i 26. piętra, gdzie zawaliły się kondygnacje. Z tego powodu ewakuowano pobliskie obiekty, w tym szkołę, hotele i placówki dyplomatyczne. Zamknięto także część ulic w okolicy.

Okazało się, że doszło do wygięcia słupów konstrukcyjnych oraz ugięcia stropów. Założyciel MetroLoft Nathan Berman przyznał, że obecnie trwa dochodzenie mające ustalić, dlaczego problem dotyczył właśnie tych elementów konstrukcji. Jednocześnie zapewnił, że większość budynku pozostaje nienaruszona i nie ma ryzyka całkowitego zawalenia.

Biuro burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego poinformowało, że szczegółowa inspekcja piętro po piętrze nie wykazała dalszego przemieszczania się uszkodzonych części konstrukcji. Dzięki temu wykonawcy mogli rozpocząć awaryjne prace zabezpieczające. Tymczasowe wzmocnienia mają ustabilizować budynek, a ich montaż potrwa jeszcze kilka dni. Służby sprawdzają również sąsiednie budynki.

Biurowiec z innej epoki ma stać się luksusowym apartamentowcem

Jak informuje PropertyDesign.pl, dawna siedziba Pfizera składa się z dwóch części – niższej bryły ukończonej w 1905 roku oraz 37-piętrowej konstrukcji z 1960 roku, zaprojektowanej przez pracownię Emery Roth & Sons. Firma farmaceutyczna działała pod tym adresem do 2023 roku.

Za adaptację obiektu odpowiada znana pracownia Gensler. Projekt zakłada dobudowanie 19 dodatkowych pięter i przekształcenie dawnego biurowca w ogromny kompleks mieszkaniowy.