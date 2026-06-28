Według doniesień saudyjskiej agencji informacyjnej SPA, w katastrofie helikoptera Saudi Aramco zginęło 14 osób.

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Informując o katastrofie agencja powołała się na oficjalne źródła w Ministerstwie Energii Arabii Saudyjskiej.

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Śmigłowiec Saudi Aramco rozbił się w Arabii Saudyjskiej. Nikt nie przeżył katastrofy

Saudyjska agencja podała, że należąca do Saudi Aramco maszyna rozbiła się o godz. 6.00 czasu lokalnego w mieście Rahima (Ras Tanura) w Prowincji Wschodniej. W tej położonej nad Zatoką Perską miejscowości znajduje się największa rafineria ropy w Arabii Saudyjskiej.

Z informacji SPA wynika, że helikopterem podróżowali wyłącznie obywatele Arabii Saudyjskie. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

W Arabii Saudyjskiej wszczęto dochodzenie w celu ustalenia przyczyny rozbicia się śmigłowca.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej złożyło kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar katastrofy.

W piątek po niemal czterech miesiącach przerwy spowodowanych wojną USA i Izraela z Iranem Saudi Aramco wznowiło załadunek ropy naftowej w leżącym na zachód od cieśniny Ormuz terminalu w Ras Tanura. Arabia Saudyjska to największy eksporter ropy na świecie. Producenci z Bliskiego Wschodu zwiększyli wydobycie i eksport ropy naftowej i gazu jeszcze przed zawarciem wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, którego celem jest zakończenie konfliktu.

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