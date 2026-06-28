Do wypadku doszło około godz. 11:00. Samolot spadł na drogę przy centrum handlowym, nie uderzył w zabudowania mieszkalne. W pierwszej fazie akcji ratunkowej służby ostrzegały o wysokim ryzyku eksplozji wraku.

Reklama Reklama

Miejsce katastrofy we Francji Foto: PAP

Według francuskich mediów na pokładzie było 11 osób: pilot, pięciu instruktorów i pięciu kursantów. Uczestnicy lotu mieli wykonać skoki spadochronowe w tandemach. Samolot wystartował w niedzielę rano z lotniska Nancy-Essey.

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa helikoptera Saudi Aramco. Zginęło kilkanaście osób W miejscowości Rahima w Arabii Saudyjskiej rozbił się helikopter saudyjskiego koncernu paliwowo-chemicznego Saudi Aramco – podała saudyjska agencja...

Na miejsce przybył prefekt departamentu Yves Seguy, który uruchomił regionalne centrum operacyjne (COD), by na bieżąco koordynować działania służb. Na popołudnie zaplanowano konferencję prasową z udziałem przedstawicieli prokuratury, policji i pogotowia ratunkowego. Przyjazd na miejsce katastrofy zapowiedział także minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez.

Służby zaapelowały do mieszkańców, by bezwzględnie unikali okolic miejsca katastrofy i nie utrudniali dojazdu ratownikom oraz policji.

Przyczyny katastrofy na razie nie są znane.