Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w czwartek około południa na terenie portu w Rotterdamie – poinformowała holenderska policja.

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Eksplozja w porcie w Rotterdamie. Jedna osoba nie żyje

Do wybuchu doszło na terenie firmy przy ulicy Moezelweg w Europoort, w zachodniej części kompleksu portowego. Według lokalnych mediów eksplozja nastąpiła przy zbiorniku magazynowym na terenie zakładu Gunvor Energy.

Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczyło sześć karetek, śmigłowiec ratunkowy oraz jednostki straży pożarnej. Kilka osób zostało rannych i przewieziono je do szpitali.

Ekipa pracowała przy rurociągach. To wtedy miało dojść do wybuchu

W chwili eksplozji na terenie zakładu pracowała wynajęta ekipa zajmująca się konserwacją rurociągów. Jak wynika z relacji mediów, podczas odłączania rur mogło dojść do zdarzenia, które doprowadziło do eksplozji. Na jednym ze zbiorników magazynowych widoczne były ślady wybuchu.

Przyczyna eksplozji nie została jednak na razie oficjalnie ustalona. Służby prowadzą działania mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia.