Gitarzysta Guns N' Roses zachwycony Polakiem Marcinem Patrzałkiem
Wpis na Instagramie Slasha pojawił się w środę 12 sierpnia.
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W swoim wpisie gitarzysta Guns N’ Roses nie krył zachwytu nad talentem Polaka.
„Marcin Patrzałek – polski wirtuoz gitary, który na nowo zdefiniował grę na gitarze akustycznej dzięki oszałamiającemu połączeniu technik fingerstyle, perkusyjnej oraz klasycznej” – podkreślił Slash na początku swojego wpisu.
W dalszej części zwrócił uwagę na trwającą właśnie w Indiach trasę koncertową Polaka: „Po tym, jak zachwycił miliony internautów i wystąpił na scenach całego świata, w końcu przywozi swoje porywające widowisko na żywo do Indii”.
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Slash, a właściwie Saul Hudson, to słynny brytyjsko-amerykański gitarzysta rockowy. Urodził się 23 lipca 1965 r. w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii.
Jak sam przyznał, znaczący wpływ na jego grę mieli Jimi Hendrix i Tony Iommi. Slash sławę zyskał przede wszystkim dzięki występom z zespołem Guns N’ Roses, którego członkiem był w latach 1985–1996. Do grania z grupą powrócił w 2016 r. W latach 2003–2008 był gitarzystą formacji Velvet Revolver. Współpracował też m.in. z Michaelem Jacksonem.
W 2004 r. czasopismo „Guitar World” sklasyfikowało Slasha na 15. miejscu swojej listy 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów. Charakterystycznym elementem wizerunku artysty są od lat długie, kręcone włosy, a także czarny cylinder i ciemne okulary.
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Marcin Patrzałek to urodzony 6 października 2000 r. w Kielcach polski gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny. W czasie gry na gitarze posługuje się techniką fingerstyle.
Sławę zyskał dzięki zwycięstwu w 2015 r. w dziewiątej edycji programu Must Be the Music i piątej edycji programu Tu si que vales (2018 r.), a także dotarciu do półfinału amerykańskiej edycji Mam Talent (2019 r.).
Marcin Patrzałek swój debiutancki album zatytułowany „Hush” wydał w 2016 r. Dwa lata później ukazało się wydawnictwo pt. „revAMP”, a w 2024 r. – „Dragon in Harmony”.
Artysta zachwyca fanów na całym świecie wyjątkowym stylem gry. W swoich występach wykorzystuje nie tylko tradycyjne podejście do gitary akustycznej, lecz także elementy m.in. muzyki klasycznej, rocka czy flamenco.
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