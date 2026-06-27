W lakonicznym komunikacie władz dzielnicy nie sprecyzowano, o który budynek chodzi. Poinformowano jedynie, że do zdarzenia doszło „w okolicy wschodniej trzeciej obwodnicy, gdzie jednosilnikowy, dwumiejscowy lekki samolot sportowy uderzył podczas lotu w wysoki budynek”. W wyniku katastrofy zginął pilot, który był jedyną osobą na pokładzie. Trzynaście innych osób doznało obrażeń.

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Pierwszy oficjalny komunikat po dobie od katastrofy

Do incydentu doszło w piątek przed godz. 18 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce). Maszyna uderzyła w mierzący 528 metrów budynek Citic Tower, znany jako China Zun. W sobotę rano pobliskie ulice w biznesowej dzielnicy pozostawały zablokowane przez policję, a we wschodniej fasadzie drapacza chmur wciąż widoczna była wyrwa.

Oświadczenie wydane przez administrację dzielnicy było pierwszym oficjalnym komunikatem dotyczącym zdarzenia, mimo że minęła od niego już doba. Dotychczas o tym wypadku nie informowały żadne chińskie media.

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Nagrania z miejsca zdarzenia szybko zniknęły z internetu

W internecie - jeszcze przed reakcją chińskich cenzorów - pojawiły się nagrania dokumentujące sytuację tuż po tym, gdy maszyna typu Sunward Aurora SA60L rozpadła się w powietrzu w wyniku uderzenia w budynek. Jej płonące szczątki spadły na wiatę nad wschodnim wejściem do budynku. Świadkowie opisywali potężną eksplozję, której huk był „głośniejszy niż wybuchy fajerwerków”. Policja odgrodziła teren kordonami i zmusiła świadków do usuwania nagrań.

Wieżowiec znajduje się w pobliżu siedziby władz Chin

Restrykcyjne działania służb mają związek z lokalizacją wieżowca – zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się pilnie strzeżony kompleks Zhongnanhai, rezydencja przywódcy ChRL Xi Jinpinga i najwyższych władz partii.

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Brytyjski dziennik „Financial Times” ustalił, że na lotnisku szkoły lotniczej Eastern Pioneer, skąd prawdopodobnie wystartowała maszyna, policja przeszukała jeden z samochodów. Pojazd zarejestrowany jest na osobę, której nazwisko pokrywa się z danymi osobowymi menedżera spółki podległej grupie finansowej Citic, która ma swoją główną siedzibę w uszkodzonym wieżowcu.

Incydenty z udziałem prywatnego lotnictwa są w Chinach niezwykle rzadkie. Władze państwowe utrzymują tam jedne z najsurowszych na świecie obostrzeń dotyczących kontroli przestrzeni powietrznej - zwłaszcza w stolicy, z uwagi na ochronę kluczowych obiektów rządowych. W maju jeszcze bardziej zaostrzono przepisy dotyczące lotów na niskich wysokościach, wprowadzając zakaz używania dronów.