Jose Baeza, śledczy z policji w Laredo, samolotem podróżowało sześć osób, gdy rozbił się na autostradzie Loop 20, podczas podchodzenia do lądowania. Po katastrofie maszyna stanęła w płomieniach.

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Maszyna, należąca do NetJets, operatora oferującego współwłasność samolotów – miała numer rejestracyjny N523QS. Katastrofa, do której doszło po 22:00 lokalnego czasu wywołała ogromny chaos wśród kierowców. Pożar, który pojawił się po wypadku, był intensywny i sprawił, że akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna.

Nie odnotowano żadnych obrażeń wśród podróżujących autostradą, jednak pięciu funkcjonariuszy przewieziono do szpitala z powodu zatrucia dymem.

Według informacji FlightAware, serwisu zajmującego się śledzeniem i gromadzeniem danych lotniczych, samolotem był dwusilnikowy Cessna Citation Latitude. Wystartował z międzynarodowego lotniska Los Cabos w Meksyku.

Powody katastrofy na autostradzie w Laredo? Policja prosi o nagrania

Nie jest jasne, co spowodowało katastrofę w Laredo, około 225 kilometrów na południowy zachód od San Antonio. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje samolot leżący na boku i roztrzaskany o barierę autostradową. Ogon został oderwany od kadłuba.

Policja z Laredo zwróciła się do każdego, kto może mieć nagrania – na przykład z kamer samochodowych – o udostępnienie ich.

Rozbił się dwusilnikowy odrzutowiec Cessna

Cessna Citation Latitude to odrzutowiec biznesowy produkowany przez firmę Cessna. Załogę stanowią dwie osoby, samolot może pomieścić 9 pasażerów. Jego długość to niemal 19 m, rozpiętość skrzydeł – ponad 22 m, a wysokość 6,38 m. Maksymalna prędkość to 826 km/h, ale zazwyczaj porusza się wolniej, z prędkością ok. 680 km/h. Maksymalny zasięg maszyny z 4 pasażerami to 5 tys. km.