Obowiązkowa służba wojskowa w Danii została wydłużona z 4 do 11 miesięcy
W niektórych elitarnych jednostkach, zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub Gwardii Królewskiej, służba będzie trwać 12 miesięcy.
„Dania stoi w obliczu nowej rzeczywistości, w której zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa są bardziej niestabilne i złożone niż kiedykolwiek wcześniej” – podkreśliło duńskie wojsko w oświadczeniu.
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Od tego roku nowością jest możliwość odbycia ćwiczeń na Grenlandii, należącej do Danii wyspie, o której zajęciu na początku roku mówił prezydent USA, Donald Trump. Duńskie wojsko służy na Łotwie w ramach wschodniej flanki NATO, w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Duńscy poborowi mogą zostać wysłani za granicę po pięciomiesięcznym szkoleniu w kraju za własną zgodą.
Około 20 proc. tegorocznych rekrutów stanowią kobiety, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska. Wcześniej mogły zgłaszać się jako ochotniczki. Tegoroczny pobór zwiększył się zwłaszcza w marynarce wojennej, z 200 do 600. Przyjęcie młodych ludzi do 14 jednostek w całym kraju poprzedziły inwestycje w remonty i rozbudowę infrastruktury, od koszar i stołówek po obiekty treningowe, zakup mundurów i broni.
Według gazety „Berlingske”, choć poborowi mają odgrywać coraz większą rolę we wzmocnieniu duńskiej obrony, to problemem jest niska atrakcyjność finansowa służby. „Poborowi stanowią tanią siłę roboczą, co podkopuje morale” – podkreśla dziennik. Przypomina, że najgorzej opłacany zawodowy żołnierz za dzień pobytu na Grenlandii może liczyć na 1,2 tys. koron żołdu (160 euro), w przypadku rekrutów jest to tylko od 14 do 17 koron (od 1,8 do 2,2 euro).
W Danii powołania otrzymują obywatele tego kraju po ukończeniu 18 lat, do odbycia służby zgłaszają się też ochotnicy – ta grupa w pierwszej kolejności otrzymuje miejsca w jednostkach.
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