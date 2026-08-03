Emeryci mogą zyskać nawet ponad 500 zł. Rząd szykuje zmiany dla tysięcy seniorów
Nowe przepisy zakładają wprowadzenie specjalnego mechanizmu przeliczenia, dzięki któremu emerytury części seniorów mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet ponad 500 zł miesięcznie. Projekt niesie jednak za sobą pewne ograniczenia.
Sprawa miała początek w 2013 r., kiedy to weszły w życie przepisy nakazujące urzędnikom ZUS pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot wcześniej pobranych świadczeń. Nowa propozycja rządowa ma to naprawić. Jak informuje „Fakt”, ma to dotyczyć łącznie około 196,5 tys. osób, w tym 135,4 tys. osób, które pobierają już zaniżone świadczenia.
Nowe przepisy skierowane są do konkretnych roczników osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r.:
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Rządowy projekt wprowadza tzw. zwiększenie do emerytury. Ma ono być wyliczane za pomocą specjalnego współczynnika korygującego. Kwoty będą się różnić w zależności od historii ubezpieczeniowej danej osoby. „Fakt” przytacza symulacje przedstawione przez ministerstwo:
Zgodnie z założeniami projektu ZUS ma dokonać automatycznego przeliczenia świadczeń od 1 kwietnia 2027 r. (z wypłatą zaplanowaną od maja). Koszt reformy w pierwszym roku ma wynieść ok. 400 mln zł, a w ciągu dekady seniorzy mają zyskać łącznie ponad 7 mld zł.
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Projekt jest na etapie konsultacji. Jak zwraca uwagę „Fakt”, choć rząd przedstawia propozycje jako rozwiązanie korzystne dla seniorów, eksperci wskazują na szereg haczyków i ograniczeń:
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