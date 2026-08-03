Nowe przepisy zakładają wprowadzenie specjalnego mechanizmu przeliczenia, dzięki któremu emerytury części seniorów mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet ponad 500 zł miesięcznie. Projekt niesie jednak za sobą pewne ograniczenia.

Reklama Reklama

Kogo dotyczy problem? Tych seniorów mają objąć zmiany

Sprawa miała początek w 2013 r., kiedy to weszły w życie przepisy nakazujące urzędnikom ZUS pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot wcześniej pobranych świadczeń. Nowa propozycja rządowa ma to naprawić. Jak informuje „Fakt”, ma to dotyczyć łącznie około 196,5 tys. osób, w tym 135,4 tys. osób, które pobierają już zaniżone świadczenia.

Nowe przepisy skierowane są do konkretnych roczników osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r.:

Kobiety urodzone w latach 1954–1959,

Mężczyźni urodzeni w latach 1949–1952 oraz w 1954 r.

Ile wyniesie podwyżka? Rządowe wyliczenia

Rządowy projekt wprowadza tzw. zwiększenie do emerytury. Ma ono być wyliczane za pomocą specjalnego współczynnika korygującego. Kwoty będą się różnić w zależności od historii ubezpieczeniowej danej osoby. „Fakt” przytacza symulacje przedstawione przez ministerstwo:

Przykład 1 (Mężczyzna ur. w 1954 r., emerytura wcześniejsza od 2010 r., powszechna od 2019 r.) - kwota zwiększenia wyniesie 552 zł brutto (bazowa emerytura bez pomniejszania wynosiła 5016 zł brutto).

Przykład 2 (Kobieta ur. w 1949 r., emerytura wcześniejsza od 2006 r., powszechna od 2020 r.) - kwota zwiększenia wyniesie 393 zł brutto.

Przykład 3 (Mężczyzna ur. w 1950 r., emerytura wcześniejsza od 2011 r., powszechna od 2016 r.) - kwota zwiększenia wyniesie 303 zł brutto.

Przykład 4 (Kobieta ur. w 1957 r., emerytura wcześniejsza od 2008 r., powszechna od 2024 r.) - kwota zwiększenia wyniesie 89 zł brutto.

Zgodnie z założeniami projektu ZUS ma dokonać automatycznego przeliczenia świadczeń od 1 kwietnia 2027 r. (z wypłatą zaplanowaną od maja). Koszt reformy w pierwszym roku ma wynieść ok. 400 mln zł, a w ciągu dekady seniorzy mają zyskać łącznie ponad 7 mld zł.

Kontrowersje wokół projektu: Brak wyrównań i możliwości pójścia do sądu

Projekt jest na etapie konsultacji. Jak zwraca uwagę „Fakt”, choć rząd przedstawia propozycje jako rozwiązanie korzystne dla seniorów, eksperci wskazują na szereg haczyków i ograniczeń: