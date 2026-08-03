Rafał Trzaskowski
Pod koniec czerwca w związku z aferą w Szpitalu Południowym prezydent miasta podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dał im czas do końca lipca, by zrezygnowali z członkostwa w partii lub z zasiadania w spółkach miejskich. Wcześniej Trzaskowski odwołał wszystkich polityków z zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek medycznych.
– Jeżeli chodzi o zarządy spółek miejskich, mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, a które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. Siedem osób zrezygnowało z członkostwa w partii i pozostało w radach nadzorczych, a 20 osób pozostało w partii i zrezygnowało z rad nadzorczych – przekazał Trzaskowski.
Podziękował też wszystkim osobom, które pracowały w radach nadzorczych, a które przez lata dbały o to, żeby spółki miejskie były dobrze zarządzane.
– Z większością z nich, a właściwie ze wszystkimi bardzo dobrze się pracowało, ale – tak jak mówię – ten najwyższy standard jest dla mnie zobowiązaniem, które wypływa z tego, co się w ostatnich miesiącach działo i stąd tego typu decyzje – powiedział prezydent.
Czytaj więcej
W czwartek rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – poinformował inic...
Zmiany w spółkach miejskich to pokłosie publikacji portalu Zero.pl z 15 czerwca. Według ustaleń portalu Dawid Kacprzyk – wówczas koordynator SOR i radny KO w Ursusie – miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł. Portal informował też o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej na oddziale.
Efektem publikacji było wszczęcie przez prokuraturę dwóch śledztw w tej sprawie, a w stołecznym ratuszu doszło do dymisji – podały się do nich dwie wiceprezydentki miasta. W Szpitalu Południowym trwają też kontrole przeprowadzane przez różne podmioty.
Czytaj więcej
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do ustaleń Najwyższej Izby Kontroli dotyczących Warszawskiego Szpitala Południowego. Zapewnił, że...
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli tego szpitala. Raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, m.in. w zakresie zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych.
Zastrzeżenia NIK budził m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, a także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas