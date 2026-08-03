Mroczek odniósł się w ten sposób do krytyki kierowanej przez opozycję pod adresem systemu alertów RCB po ubiegłotygodniowym incydencie na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta.
– Musimy zautomatyzować ten proces, aby wysyłanie alertów RCB było błyskawiczne. Będziemy je uruchamiać równocześnie z włączeniem syren alarmowych – powiedział.
Pytany o termin wdrożenia nowych rozwiązań, wiceszef MSWiA poinformował, że zintegrowany system syren powinien zostać uruchomiony w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
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Dla spokoju społecznego będziemy informować o tym, jak odwołane zostaną alarmy - mówił w rozmowie z TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Jak wyjaśnił w RMF FM, docelowo wszystkie syreny alarmowe w Polsce będą zarządzane cyfrowo. Ich uruchamianie będzie mogło odbywać się centralnie i w dużej mierze automatycznie.
– Wszystkie syreny będą mogły być sterowane nawet z jednego miejsca w Warszawie przez jedną osobę – podkreślił.
Mroczek zapowiedział również, że kolejnym etapem modernizacji systemu ostrzegania będzie uruchomienie aplikacji mobilnej przekazującej informacje o zagrożeniach.
Przypomniał, że już teraz funkcjonuje aplikacja Regionalny System Ostrzegania. Dodał, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy nowe funkcje zostaną zintegrowane z aplikacją mObywatel, czy też powstanie całkowicie nowe narzędzie do ostrzegania ludności.
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„Mieszkańcy Lubelszczyzny mają prawo wiedzieć, co się stało”. „Pół roku temu opozycja zaproponowała rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć chaosu”...
Na problemy z brakiem informacji podczas alarmu wskazywali m.in. politycy opozycji.
Przykładowo europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera, przypomniał, że ponad pół roku temu razem z posłem Januszem Cieszyńskim przedstawili propozycję funkcji mAlert w aplikacji mObywatel. „Dzięki niej miliony Polaków posiadających aplikację mogłyby szybko dowiadywać się o alarmie (również ci przebywający poza zasięgiem syren), jego przyczynie i odpowiednio reagować. Dobrze zaprojektowana funkcjonalność mogłaby nawet podpowiadać , co robić.” – napisał.
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