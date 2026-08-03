Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Obszary podwyższonego ciśnienia obserwuje się jedynie w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego. Polska północna nadal pozostaje pod wpływem wyżu, którego centrum lokuje się nad Litwą. Południowa i centralna część kraju stopniowo dostaje się pod wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Morza Barentsa. Ciepłe powietrze polarne morskie stopniowo jest wypierane od południa przez powietrze zwrotnikowe.

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Ostrzeżenia IMGW przed upałem i burzami. Alerty w połowie kraju

Najwyższy stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części województwa podkarpackiego i północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 23 st. C. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do środy, 5 sierpnia. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia II stopnia.

Od poniedziałku, 3 sierpnia, zagrożeniem II stopniem przed upałami objęta będzie południowa połowa Polski. Prognozowana jest temperatura do 34 st. C. Dotyczy to województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W woj. wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim ostrzeżenia będą obowiązywać do 6 sierpnia, na południowych krańcach Polski do 5 sierpnia, a w pozostałych regionach do godz. 20 w poniedziałek 3 sierpnia.

Wydano także ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać miejscami, głównie w górach, w południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz w powiecie żywieckim, w godz. 13-20 w poniedziałek 3 sierpnia. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Pogoda w poniedziałek 3 sierpnia

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Suma opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem i 23 st. C na północy, około 30 st. C w centrum, do 33 st. C na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie, wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie również burze. Suma opadów w centrum i na północnym wschodzie do około 20 mm. Temperatura minimalna od 15 st. C na północy do 20 st. C na południu. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, w obszarach podgórskich Karpat okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza na kolejne dni. Nawet 38 stopni w środę

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a w górach, na zachodzie i północnym wschodzie lokalnie możliwe burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm, a w Tatrach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy, około 34 st. C w centrum, do 37 st. C na południowym wschodzie; nad morzem od 22 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich Bieszczad porywisty, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie, w centrum i na północy wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 17 st. C do 22 st. C. Temperatura maksymalna od 27 st. C nad morzem, 30 st. C na północy, do 38 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowych, w dzień skręcający od zachodu na kierunki zachodnie. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek również w większości kraju będzie gorąco. Temperatury spadną w całej Polsce poniżej 30 st. C dopiero w piątek.