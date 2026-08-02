Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. – Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

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Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa. Grozi mu do 25 lat więzienia. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus.

Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego.

Zaatakowana kobieta, która w chwili przybycia pogotowia była przytomna, mówiła, że wcześniej w autobusie napastnik zapytał ją o drogę. Szedł za nią od przystanku i zaraz za nią wszedł na klatkę schodową, gdzie natychmiast zaatakował i zadał kobiecie kilka ciosów. Spłoszył go sąsiad kobiety, otwierający drzwi, który jako pierwszy udzielił zaatakowanej pomocy.

Służby konsularne Ukrainy potępiają atak

Do zdarzenia odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu „z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa”. „Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w oświadczeniu.

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Podkreślono też, że „każdy obywatel Ukrainy jest zobowiązany do poszanowania prawa, tradycji oraz norm społecznych państwa (Polski – PAP), które udzieliło schronienia milionom Ukraińców i niezmiennie wspiera Ukrainę”. „Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce to osoby przestrzegające prawa, które pracują, uczą się, płacą podatki i wnoszą swój wkład w rozwój lokalnych społeczności. Pojedyncze przestępstwa nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską” – napisano w oświadczeniu.