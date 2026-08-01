Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 15.30 na schodach przy ul. Żelaznej w Gdyni.

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Jak przekazała policja, z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznany wówczas sprawca dwukrotnie uderzył 40-letnią kobietę drewnianą laską spacerową w tylną część głowy. Napastnik zaatakował od tyłu, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Portal Trojmiasto.pl opublikował nagranie wykonane tuż po ataku. Widać na nim zakrwawioną kobietę, która relacjonuje, że nie zauważyła napastnika przed atakiem. Mówiąc o narzędziu użytym przez sprawcę, podkreślała, że było ono bardzo twarde.

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Policja zatrzymała podejrzanego 76-latka

Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz zabezpieczyli materiał dowodowy.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła niezbędne badania. Po ich zakończeniu opuściła placówkę. Policja poinformowała, że obrażenia nie zagrażają jej życiu.

W sobotę pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o dokonanie napaści. Jednocześnie zaznaczono, że na obecnym etapie postępowania nic nie wskazuje na to, aby atak miał charakter przestępstwa z nienawiści lub był motywowany uprzedzeniami narodowościowymi.