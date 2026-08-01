Respondenci zostali zapytani, czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony Polski. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 11,7 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 15,3 proc. Łącznie gotowość do obrony kraju deklaruje więc 27 proc. badanych.

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Przeciwnego zdania jest większość respondentów. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 34,7 proc., a „zdecydowanie nie” – 23,4 proc., co daje łącznie 58,1 proc. osób, które nie planowałyby włączyć się w działania obronne. Kolejne 14,9 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

W przypadku kobiet odsetek deklarujących gotowość do obrony wynosi zaledwie 14 proc. (5 proc. „zdecydowanie tak” i 9 proc. „raczej tak”). Jednocześnie aż 71 proc. kobiet odpowiada przecząco, z czego 42 proc. wybiera odpowiedź „raczej nie”, a 29 proc. „zdecydowanie nie”.

Badanie pokazuje wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami w tej kwestii. Wśród mężczyzn gotowość do obrony kraju deklaruje 42 proc. respondentów, w tym 19 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”, a 23 proc. „raczej tak”. Odpowiedzi negatywne wskazuje 44 proc. badanych mężczyzn.

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Widoczne różnice w zależności od preferencji politycznych

Sondaż wskazuje również na różnice między elektoratami. Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych – Prawa i Sprawiedliwości, Partii Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej – gotowość do obrony kraju deklaruje 35 proc. ankietowanych (19 proc. „zdecydowanie tak” i 16 proc. „raczej tak”). Odpowiedzi negatywnej udziela 57 proc.

Niższy odsetek deklaracji odnotowano wśród wyborców partii tworzących obóz rządzący – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. W tej grupie chęć obrony kraju wyraża 21 proc. respondentów (6 proc. „zdecydowanie tak” i 15 proc. „raczej tak”), natomiast 60 proc. odpowiada przecząco.

Ilu Polaków wyjechałoby z kraju?

Drugie badanie IBRiS dla Radia ZET dotyczyło ewentualnego opuszczenia Polski w razie zagrożenia wojną.

Na pytanie, czy w takiej sytuacji badani staraliby się wyjechać z kraju, 10,2 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 13 proc. „raczej tak”. Łącznie zamiar wyjazdu deklaruje 23,2 proc. respondentów.

Znacznie więcej osób zapowiada pozostanie w Polsce. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 30,5 proc., a „zdecydowanie nie” – 38,1 proc., co daje 68,6 proc. badanych odrzucających możliwość wyjazdu. Niezdecydowanych było 8,2 proc.

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni deklarują, że w razie wojny mogłyby opuścić Polskę. Taką możliwość bierze pod uwagę 25 proc. respondentek, w tym 16 proc. odpowiada „zdecydowanie tak”, a 9 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest 64 proc. kobiet.

Wśród mężczyzn chęć wyjazdu deklaruje 22 proc. badanych. Z kolei 73 proc. zapowiada pozostanie w kraju, przy czym aż 45 proc. wybiera odpowiedź „zdecydowanie nie”.

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Podziały polityczne mają mniejsze znaczenie

W przypadku deklaracji dotyczących wyjazdu różnice pomiędzy elektoratami są niewielkie. Wśród wyborców obozu rządzącego wyjazd rozważa 23 proc. respondentów (15 proc. „zdecydowanie tak” i 8 proc. „raczej tak”), natomiast 69 proc. deklaruje pozostanie w Polsce.

W elektoracie ugrupowań opozycyjnych chęć wyjazdu deklaruje 24 proc. ankietowanych. Jednocześnie 76 proc. badanych z tej grupy deklaruje, że nie zamierza opuszczać kraju, w tym 52 proc. odpowiada „zdecydowanie nie”.