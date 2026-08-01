Wśród pytanych o przywództwo dzisiejszej polskiej prawicy większy odsetek ankietowanych wskazał Karola Nawrockiego. Prezydenta w roli lidera widzi 20,4 proc. respondentów. Niewiele mniej, w granicach błędu statystycznego, wskazało Jarosława Kaczyńskiego – 19,8 proc. ankietowanych.

Reklama Reklama

Oznacza to więc zmianę na podium. W ostatnim sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, w którym pytano o lidera, 20 proc. badanych wskazało prezesa PiS, 18 proc. - Nawrockiego.

Trzecie miejsce na podium zajął Mateusz Morawiecki – za lidera prawicy uważa go 9,1 proc. respondentów, a kolejne – Sławomir Mentzen, którego wskazało 4,5 proc. respondentów.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera po ewentualnym zwycięstwie w wyborach Przemysław Czarnek uważany jest za lidera prawicy przez 2,6 proc. biorących udział w badaniu. Ostatni z wymienianych polityków, Krzysztof Bosak, zyskał 1,7 proc. wskazań.

Prawica bez lidera. Tak myśli co trzeci Polak

Największy odsetek ankietowanych uznaje, że dzisiejsza polska prawica faktycznego lidera nie ma – takiej odpowiedzi udzieliło 32,1 proc. To jednak znacząco mniej niż 42 proc. ankietowanych we wspomnianym sondażu dla „Super Expressu”.

Całkiem pokaźny odsetek badanych, bo 9,8 proc., nie umiało odpowiedzieć na pytanie o lidera prawicy.