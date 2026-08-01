Mieszkańcy obserwują pożar lasu w prowincji Zamora w Hiszpanii
Kolejne rekordowe fale upałów oraz długotrwała susza doprowadziły do masowych pożarów w rejonie Morza Śródziemnego. Jak donosi agencja Reuters, najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w Grecji, gdzie w ciągu jednej doby odnotowano ponad 70 nowych ognisk ognia. Działania gaśnicze prowadzone są m.in. na obrzeżach Aten, w Beocji oraz na Krecie.
Z powodu gęstego dymu zmuszeni do ewakuacji zostali mieszkańcy terenów położonych na zachód od stolicy Grecji. Z kolei z nadmorskich miejscowości w Beocji oraz na Krecie ludność cywilna i turyści byli wywożeni łodziami straży przybrzeżnej oraz jednostkami rybackimi. Przedstawiciel lokalnych władz Beocji Georgios Dasiotis przekazał w rozmowie z telewizją SKAI, że część pożarów rozwija się w trudno dostępnym, górzystym terenie.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez agencję Reuters, ryzyko pożarowe pozostaje najwyższe na Półwyspie Attyckim oraz na wyspie Eubea. Porywy wiatru osiągające do 115 km/h dodatkowo utrudniają akcję gaśniczą. Według szacunków Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na samej Krecie ewakuowano około 2 tysięcy turystów, a ogień zniszczył liczne gospodarstwa, uprawy i gaje oliwne.
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