Kolejne rekordowe fale upałów oraz długotrwała susza doprowadziły do masowych pożarów w rejonie Morza Śródziemnego. Jak donosi agencja Reuters, najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w Grecji, gdzie w ciągu jednej doby odnotowano ponad 70 nowych ognisk ognia. Działania gaśnicze prowadzone są m.in. na obrzeżach Aten, w Beocji oraz na Krecie.

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Grecja walczy na wielu frontach

Z powodu gęstego dymu zmuszeni do ewakuacji zostali mieszkańcy terenów położonych na zachód od stolicy Grecji. Z kolei z nadmorskich miejscowości w Beocji oraz na Krecie ludność cywilna i turyści byli wywożeni łodziami straży przybrzeżnej oraz jednostkami rybackimi. Przedstawiciel lokalnych władz Beocji Georgios Dasiotis przekazał w rozmowie z telewizją SKAI, że część pożarów rozwija się w trudno dostępnym, górzystym terenie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez agencję Reuters, ryzyko pożarowe pozostaje najwyższe na Półwyspie Attyckim oraz na wyspie Eubea. Porywy wiatru osiągające do 115 km/h dodatkowo utrudniają akcję gaśniczą. Według szacunków Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na samej Krecie ewakuowano około 2 tysięcy turystów, a ogień zniszczył liczne gospodarstwa, uprawy i gaje oliwne.

Stabilizacja we Francji i Hiszpanii

Poprawa warunków atmosferycznych pozwoliła na opanowanie sytuacji w innych częściach Europy. We francuskim departamencie Żyronda odwołano nakazy ewakuacji dla 144 tysięcy osób po tym, jak zlokalizowano główny pożar w rejonie Bordeaux.

W Hiszpanii opanowano żywioł w okolicach Madrytu oraz w prowincji Ávila, co pozwoliło przekazać zarządzanie kryzysowe władzom regionalnym. Mimo to część lokalnych ognisk, m.in. w prowincji Castellón oraz w Parku Naturalnym Arribes del Duero przy granicy z Portugalią, wciąż pozostaje aktywna.

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne

Dane z Reuters Climate Monitor wskazują, że Europa pozostaje najszybciej ocieplającym się kontynentem świata. Średnia temperatura w piątek była o 3,3 stopnia Celsjusza wyższa od normy z lat 1961–1990.

Eksperci cytowani przez agencję Reuters zwracają uwagę na zagrożenie zdrowotne wynikające z emisji pyłów zawieszonych PM2.5. Kłęby dymu i popiołu wprowadzane do atmosfery narażają miliony mieszkańców na schorzenia układu oddechowego oraz krążenia.

Polska i Ukraina niosą pomoc

W odpowiedzi na kryzys włączyły się służby ratownicze z państw sąsiednich oraz partnerów Unii Europejskiej. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), Polska skierowała do Hiszpanii 105 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w ramach modułu GFFF, przeznaczonego do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkiego sprzętu.

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek w wypowiedzi dla PAP poinformował, że polscy strażacy będą prowadzić działania przez cały sierpień w regionie Kastylia-La Mancha. Polska misja realizowana jest w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM) oraz programu prepozycjonowania sił ratowniczych.

Do międzynarodowych działań po raz pierwszy w historii w charakterze dawcy pomocy dołączyła Ukraina. Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, powołując się na wpis szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na platformie X, 70 ukraińskich strażaków z Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zostało wysłanych do Francji. Szefowa KE podkreśliła, że Ukraina, mimo trwającej obrony przed rosyjską agresją, aktywnie angażuje się w ochronę życia obywateli na terenie Unii Europejskiej.