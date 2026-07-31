Decyzje o uruchomieniu alertów podejmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty RCB trafiają bezpośrednio na telefony komórkowe, a korzystanie z systemu jest całkowicie bezpłatne.

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Czym dokładnie jest Alert RCB i jak działa?

System powstał po to, by w kryzysowych momentach błyskawicznie dotrzeć do osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Oto najważniejsze cechy Alertu RCB:

Brak konieczności rejestracji: Na alert nie trzeba się zapisywać, instalować żadnych aplikacji (nie jest on elementem Regionalnego Systemu Ostrzegania) ani specjalnie konfigurować telefonu. Wystarczy, że urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu dowolnej sieci komórkowej (dotyczy to zarówno abonentów, jak i użytkowników telefonów na kartę – tzw. prepaid).

Zasięg terytorialny: Wiadomości są rozsyłane do wszystkich użytkowników przebywających w zasięgu stacji bazowych (BTS) na wskazanym terenie. Najmniejszym obszarem, na który może zostać wysłany alert, jest powiat.

Całodobowa gotowość: System działa przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kto decyduje o wysłaniu Alertu RCB i skąd czerpie dane?

Za monitorowanie sytuacji, analizę zagrożeń oraz podjęcie ostatecznej decyzji o uruchomieniu powiadomień odpowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Alert RCB bazuje na sprawdzonych informacjach spływających z wielu instytucji państwowych i służb, takich jak:

Ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie,

Służby: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna,

Instytucje centralne, m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który dostarcza prognozy dotyczące gwałtownych zjawisk pogodowych.

Dyrektor RCB wskazuje obszar objęty zagrożeniem, a operatorzy sieci komórkowych mają obowiązek niezwłocznego rozesłania komunikatu do wszystkich przebywających tam osób.

Czy Alert RCB narusza prywatność? Kwestia danych osobowych

Wokół systemu często pojawiają się pytania dotyczące ochrony prywatności i przepisów RODO. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych obywateli.

Operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają swoich baz danych, a RCB nie zwraca się o takie informacje. Zadaniem Centrum jest jedynie wskazanie konkretnego obszaru (terenu stacji bazowych) oraz przekazanie treści SMS-a. Operatorzy rozsyłają wiadomości automatycznie w ramach swoich systemów, dzięki czemu cała procedura odbywa się z poszanowaniem prywatności użytkowników, służąc wyłącznie ich bezpieczeństwu.