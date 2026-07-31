Czym jest alert RCB i kto decyduje o jego wysłaniu?
Decyzje o uruchomieniu alertów podejmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty RCB trafiają bezpośrednio na telefony komórkowe, a korzystanie z systemu jest całkowicie bezpłatne.
System powstał po to, by w kryzysowych momentach błyskawicznie dotrzeć do osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Oto najważniejsze cechy Alertu RCB:
Za monitorowanie sytuacji, analizę zagrożeń oraz podjęcie ostatecznej decyzji o uruchomieniu powiadomień odpowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Alert RCB bazuje na sprawdzonych informacjach spływających z wielu instytucji państwowych i służb, takich jak:
Dyrektor RCB wskazuje obszar objęty zagrożeniem, a operatorzy sieci komórkowych mają obowiązek niezwłocznego rozesłania komunikatu do wszystkich przebywających tam osób.
Wokół systemu często pojawiają się pytania dotyczące ochrony prywatności i przepisów RODO. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych obywateli.
Operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają swoich baz danych, a RCB nie zwraca się o takie informacje. Zadaniem Centrum jest jedynie wskazanie konkretnego obszaru (terenu stacji bazowych) oraz przekazanie treści SMS-a. Operatorzy rozsyłają wiadomości automatycznie w ramach swoich systemów, dzięki czemu cała procedura odbywa się z poszanowaniem prywatności użytkowników, służąc wyłącznie ich bezpieczeństwu.
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